Август, 29 в 18:47

Информационный телемарафон Единые новости транслируется в прямом эфире уже больше шести месяцев. С 26 февраля марафон работает круглосуточно, а его работу обеспечивают поочередно редакции ведущих медиагрупп Украины:

1+1 media;

Starlight Media;

Inter Media Group;

телеканал Рада;

Перший канал Суспільного Мовлення.

Главная цель Единых новостей – предоставлять проверенную информацию зрителям 24 часа в сутки семь дней в неделю для информационной безопасности и победы Украины.

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Успех телемарафона подтверждают результаты исследований. Телеканалы, которые создают и транслируют марафон, остаются наиболее востребованным источником достоверной информации всех украинских СМИ, свидетельствует исследование общественного мнения украинцев от Международного республиканского института.

В частности, 69% украинцев доверяют марафону Единые новости, по данным мониторинга потребления медиа за июль 2022 года. За время существования Единых новостей в рамках телемарафона вышло более 5 тыс. сюжетов, 12 тыс. прямых трансляций из Украины и мира.

— Единые новости – это уникальный продукт. Международные партнеры всегда с интересом спрашивают о его работе. Они не уверены, смогли бы их медиа так объединиться. За шесть месяцев марафон изменился. Изменения происходят до сих пор, потому что это живой организм, который пытается отвечать требованиям времени и зрителя. Согласно многим соцопросам, марафон является лидером по просмотрам и узнаваемости в Украине. Это говорит только о качестве и востребованности продукта. Поэтому работаем дальше и приближаем нашу победу, – отметил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

Телемарафон Единые новости доступен для зрителей из Украины и мира на телевидении (через Т2 и спутник), радио, ОТТ-платформах, в Digital (Facebook и YouTube), а также в мобильном приложении Дія.