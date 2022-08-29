Серпень, 29 в 18:47

Інформаційний телемарафон Єдині новини мовить у прямому ефірі вже понад шість місяців. З 26 лютого марафон працює цілодобово, а його роботу забезпечують почергово редакції провідних медіагруп України:

1+1 media,

Starlight Media,

Inter Media Group,

телеканал Рада;

Перший канал Суспільного Мовлення.

Головна мета Єдиних новин – надавати перевірену інформацію глядачам 24 години на добу сім днів на тиждень для інформаційної безпеки та перемоги України.

Зараз дивляться

Успіх телемарафону підтверджують результати досліджень. Телеканали, які створюють та транслюють марафон, залишаються найбільш затребуваним джерелом достовірної інформації серед всіх українських ЗМІ, свідчить дослідження громадської думки українців від Міжнародного республіканського інституту.

Зокрема, 69% українців довіряють марафону Єдині новини, за даними моніторингу споживання медіа за липень 2022 року. За час існування Єдиних новин у межах телемарафону вийшло понад 5 тис. сюжетів, 12 тис. прямих трансляцій з України та світу.

– Єдині новини – це унікальний продукт. Міжнародні партнери завжди з цікавістю питають про його роботу. Вони не впевнені, чи змогли б їхні медіа так об’єдналися. За шість місяців марафон змінився. Зміни відбуваються й досі, тому що це живий організм, який намагається відповідати вимогам часу та глядача. Згідно багатьох соцопитувань, марафон є лідером за переглядами та впізнаваністю в Україні. Це говорить лише про якість та затребуваність продукту. Тому працюємо далі та наближаємо нашу перемогу, – зазначив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

Телемарафон Єдині новини доступний для глядачів з України та світу на телебаченні (через Т2 та супутник), радіо, ОТТ-платформах, в Digital (Facebook та YouTube), і навіть у мобільному додатку Дія.