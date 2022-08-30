Самые горячие новости еще впереди: Гуменюк о ситуации на Юге Украины

Август, 30 в 15:02

Все основные транспортные сообщения через Днепр в южных областях Украины стали непроездными для тяжелой техники российской армии. Об этом заявила руководительница объединенного пресс-центра Сил обороны ОК Юг Наталья Гуменюк.

По ее словам, российские войска пытаются подтянуть резервные силы с левого берега, однако откорректированная Вооруженными силами Украины логистика РФ не позволяет это сделать.

– Мы осторожно и точечно отработали по этим мостам: это основные транспортные артерии через Днепр, они стали непроездными для тяжелой техники. Оккупанты создают иллюзию подтягивания резервов, перемещая военные подразделения между населенными пунктами, – отметила Гуменюк.

Она предупреждает, что российская армия может снова попытаться открыть паромную или понтонную переправу. Однако вся временно оккупированная территория, где оккупанты теоретически могут ее развернуть, находится под огневым контролем ВСУ.

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Гуменюк рассказала, что ситуация на Юге Украины остается сложной. Сейчас продолжаются ожесточенные бои, которым нужна информационная тишина. По ее словам, самые горячие новости у украинцев впереди.