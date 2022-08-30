Найгарячіші новини ще попереду: Гуменюк про ситуацію на Півдні України

Серпень, 30 в 15:02

Всі основні транспорті сполучення через Дніпро у південних областях України стали непроїзними для важкої техніки російської армії. Про це заявила керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони ОК Південь Наталія Гуменюк.

За її словами, російські війська намагаються підтягнути резервні сили з лівого берега, проте відкорегована Збройними силами України логістика РФ не дає можливості це зробити.

– Ми обережно та точково відпрацювали по цих мостах: це основні транспортні артерії через Дніпро, вони стали непроїзними для важкої техніки. Окупанти створюють ілюзію підтягування резервів, переміщуючи військові підрозділи між населеними пунктами, – зазначила Гуменюк.

Вона попереджає, що російська армія може знову спробувати відкрити поромну або понтонну переправу. Однак вся тимчасово окупована територія, де окупанти теоретично можуть її розгорнути, перебуває під вогневим контролем ЗСУ.

Зараз дивляться

Гуменюк розповіла, що ситуація на Півдні України залишається складною. Наразі тривають запеклі бої, яким потрібна інформаційні тиша. За її словами, найгарячіші новини у українців ще попереду.