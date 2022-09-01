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Факты / Украина / Общество

Как рассчитывается сумма в газовых платежках: в Нафтогазе дали объяснение

Юлия Соколова, редактор ленты
Газ
Фото: Depositphotos

Сумма в платежке за газ начисляется бытовым потребителям в Украине на основании своевременно переданных показаний счетчиков.

Соответствующие разъяснения обнародовали в государственной газоснабжающей компании Нафтогаз Украины.

Там советуют украинцам передавать показания газовых счетчиков с 1 по 5 число ежемесячно. Тогда в платежках будут отображены правильные объемы потребленного “голубого топлива”, а суммы на оплату будут корректными.

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Передавать данные о потребленном за месяц газе нужно своим операторам газораспределительных сетей (облгазам), поскольку учет “голубого топлива” – именно их обязанность.

– Работники именно этих компаний периодически приходят к вам снимать данные счетчика, проверять состояние газового оборудования и т.п. – уточнили в Нафтогазе.

Передать показания счетчика можно несколькими способами:

  • на сайте или в чате облгаза;
  • позвонив в контакт-центр облгаза.

В компании также объяснили, как начисляется сумма в газовых платежках и почему важно, чтобы потребители вовремя передавали показания счетчиков:

  • Потребитель газа передает данные ежемесячно облгаза по месту жительства.
  • Облгаз загружает показания счетчика на информационную платформу Оператора газотранспортной системы Украины.
  • НАК Нафтогаз Украины как поставщик “голубого топлива” формирует счета. При этом компания использует именно данные от облгазов (операторов ГРС), загруженные на платформу Оператора ГТС.
  • Нафтогаз берет информацию об объемах потребленного за месяц газа и умножает их на цену, зафиксированную в тарифном плане. Для клиентов Нафтогаза стоимость “голубого топлива” составляет 7,96 грн за кубометр.

– Если клиент не передал показания счетчика или передал их поздно, оператор газораспределительных сетей загружает на платформу предельные объемы потребления в соответствии с Кодексом ГРМ. Поэтому важно передавать информацию вовремя, — отметили в компании.

Контакты для получения дополнительной информации об учете газа у оператора ГРМ можно найти на сайте Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Как известно, с 1 мая этого года миллионы пользователей газа в Украине были автоматически переведены в обслуживание НАК Нафтогаз Украины как поставщика последней надежды. Это связано с тем, что местные газовые компании уже не могли выполнять свои функции.

Не все потребители узнали о переводе вовремя и уплатили за потребленный в мае газ предыдущему поставщику. Почему украинцы автоматически изменили поставщика газа и как вернуть переплату – читайте в материале.

Источник: Нафтогаз Украины

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