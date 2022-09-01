Сентябрь, 01 в 13:58

Сумма в платежке за газ начисляется бытовым потребителям в Украине на основании своевременно переданных показаний счетчиков.

Соответствующие разъяснения обнародовали в государственной газоснабжающей компании Нафтогаз Украины.

Там советуют украинцам передавать показания газовых счетчиков с 1 по 5 число ежемесячно. Тогда в платежках будут отображены правильные объемы потребленного “голубого топлива”, а суммы на оплату будут корректными.

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Передавать данные о потребленном за месяц газе нужно своим операторам газораспределительных сетей (облгазам), поскольку учет “голубого топлива” – именно их обязанность.

– Работники именно этих компаний периодически приходят к вам снимать данные счетчика, проверять состояние газового оборудования и т.п. – уточнили в Нафтогазе.

Передать показания счетчика можно несколькими способами:

на сайте или в чате облгаза;

позвонив в контакт-центр облгаза.

В компании также объяснили, как начисляется сумма в газовых платежках и почему важно, чтобы потребители вовремя передавали показания счетчиков:

Потребитель газа передает данные ежемесячно облгаза по месту жительства.

Облгаз загружает показания счетчика на информационную платформу Оператора газотранспортной системы Украины.

НАК Нафтогаз Украины как поставщик “голубого топлива” формирует счета. При этом компания использует именно данные от облгазов (операторов ГРС), загруженные на платформу Оператора ГТС.

Нафтогаз берет информацию об объемах потребленного за месяц газа и умножает их на цену, зафиксированную в тарифном плане. Для клиентов Нафтогаза стоимость “голубого топлива” составляет 7,96 грн за кубометр.

– Если клиент не передал показания счетчика или передал их поздно, оператор газораспределительных сетей загружает на платформу предельные объемы потребления в соответствии с Кодексом ГРМ. Поэтому важно передавать информацию вовремя, — отметили в компании.

Контакты для получения дополнительной информации об учете газа у оператора ГРМ можно найти на сайте Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Как известно, с 1 мая этого года миллионы пользователей газа в Украине были автоматически переведены в обслуживание НАК Нафтогаз Украины как поставщика последней надежды. Это связано с тем, что местные газовые компании уже не могли выполнять свои функции.

Не все потребители узнали о переводе вовремя и уплатили за потребленный в мае газ предыдущему поставщику. Почему украинцы автоматически изменили поставщика газа и как вернуть переплату – читайте в материале.

Источник: Нафтогаз Украины