Как рассчитывается сумма в газовых платежках: в Нафтогазе дали объяснение
Сумма в платежке за газ начисляется бытовым потребителям в Украине на основании своевременно переданных показаний счетчиков.
Соответствующие разъяснения обнародовали в государственной газоснабжающей компании Нафтогаз Украины.
Там советуют украинцам передавать показания газовых счетчиков с 1 по 5 число ежемесячно. Тогда в платежках будут отображены правильные объемы потребленного “голубого топлива”, а суммы на оплату будут корректными.
Передавать данные о потребленном за месяц газе нужно своим операторам газораспределительных сетей (облгазам), поскольку учет “голубого топлива” – именно их обязанность.
– Работники именно этих компаний периодически приходят к вам снимать данные счетчика, проверять состояние газового оборудования и т.п. – уточнили в Нафтогазе.
Передать показания счетчика можно несколькими способами:
- на сайте или в чате облгаза;
- позвонив в контакт-центр облгаза.
В компании также объяснили, как начисляется сумма в газовых платежках и почему важно, чтобы потребители вовремя передавали показания счетчиков:
- Потребитель газа передает данные ежемесячно облгаза по месту жительства.
- Облгаз загружает показания счетчика на информационную платформу Оператора газотранспортной системы Украины.
- НАК Нафтогаз Украины как поставщик “голубого топлива” формирует счета. При этом компания использует именно данные от облгазов (операторов ГРС), загруженные на платформу Оператора ГТС.
- Нафтогаз берет информацию об объемах потребленного за месяц газа и умножает их на цену, зафиксированную в тарифном плане. Для клиентов Нафтогаза стоимость “голубого топлива” составляет 7,96 грн за кубометр.
– Если клиент не передал показания счетчика или передал их поздно, оператор газораспределительных сетей загружает на платформу предельные объемы потребления в соответствии с Кодексом ГРМ. Поэтому важно передавать информацию вовремя, — отметили в компании.
Контакты для получения дополнительной информации об учете газа у оператора ГРМ можно найти на сайте Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Как известно, с 1 мая этого года миллионы пользователей газа в Украине были автоматически переведены в обслуживание НАК Нафтогаз Украины как поставщика последней надежды. Это связано с тем, что местные газовые компании уже не могли выполнять свои функции.
Не все потребители узнали о переводе вовремя и уплатили за потребленный в мае газ предыдущему поставщику. Почему украинцы автоматически изменили поставщика газа и как вернуть переплату – читайте в материале.
Источник: Нафтогаз Украины