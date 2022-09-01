Вересень, 01 в 13:58

Сума у платіжці за газ нараховується побутовим споживачам в Україні на підставі вчасно переданих показань лічильників.

Відповідні роз’яснення оприлюднили в державній газопостачальній компанії Нафтогаз України.

Там радять українцям передавати показання газових лічильників із 1 по 5 число кожного місяця. Тоді в платіжках будуть відображені правильні об’єми спожитого “блакитного палива”, а суми на оплату будуть коректними.

Зараз дивляться

Передавати дані щодо спожитого за місяць газу потрібно своїм операторам газорозподільних мереж (облгазам), оскільки облік “блакитного палива” – саме їх зобов’язання.

– Працівники саме цих компаній періодично приходять до вас знімати дані лічильника, перевіряти стан газового обладнання тощо, – уточнили в Нафтогазі.

Передати показання лічильника можна кількома способами:

на сайті або в чатботі облгазу;

зателефонувавши до контакт-центру облгазу.

У компанії також пояснили, як нараховується сума в газових платіжках та чому важливо, щоб споживачі вчасно передавали показання лічильників:

Споживач газу передає дані щомісяця облгазу за місцем свого проживання.

Облгаз завантажує показання лічильника на інформаційну платформу Оператора газотранспортної системи України.

НАК Нафтогаз України як постачальник “блакитного палива” формує рахунки. При цьому компанія використовує саме дані від облгазів (операторів ГРМ), завантажені на платформу Оператора ГТС.

Нафтогаз бере інформацію про об’єми спожитого за місяць газу та множить їх на ціну, зафіксовану в тарифному плані. Для клієнтів Нафтогазу вартість “блакитного палива” становить 7,96 грн за кубометр.

– Якщо клієнт не передав показання лічильника чи передав їх запізно, оператор газорозподільних мереж завантажує на платформу граничні об’єми споживання відповідно до Кодексу ГРМ. Тому важливо передавати інформацію вчасно, – наголосили в компанії.

Контакти для отримання додаткової інформації про облік газу в оператора ГРМ можна знайти на сайті Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Як відомо, з 1 травня цього року мільйони користувачів газу в Україні були автоматично переведені в обслуговування НАК Нафтогаз України як постачальника останньої надії. Це пов’язано з тим, що місцеві газові компанії вже не могли виконувати свої функції.

Не всі споживачі дізналися про переведення вчасно, тож сплатили за спожитий у травні газ попередньому постачальнику. Чому українці автоматично змінили постачальника газу та як повернути переплату – читайте в матеріалі.

Джерело: Нафтогаз України