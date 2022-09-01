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Факти / Україна / Суспільство

Як розраховується сума у газових платіжках: у Нафтогазі дали пояснення

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Газ
Фото: Depositphotos

Сума у платіжці за газ нараховується побутовим споживачам в Україні на підставі вчасно переданих показань лічильників.

Відповідні роз’яснення оприлюднили в державній газопостачальній компанії Нафтогаз України.

Там радять українцям передавати показання газових лічильників із 1 по 5 число кожного місяця. Тоді в платіжках будуть відображені правильні об’єми спожитого “блакитного палива”, а суми на оплату будуть коректними.

Зараз дивляться

Передавати дані щодо спожитого за місяць газу потрібно своїм операторам газорозподільних мереж (облгазам), оскільки облік “блакитного палива” – саме їх зобов’язання.

– Працівники саме цих компаній періодично приходять до вас знімати дані лічильника, перевіряти стан газового обладнання тощо, – уточнили в Нафтогазі.

Передати показання лічильника можна кількома способами:

  • на сайті або в чатботі облгазу;
  • зателефонувавши до контакт-центру облгазу.

У компанії також пояснили, як нараховується сума в газових платіжках та чому важливо, щоб споживачі вчасно передавали показання лічильників:

  • Споживач газу передає дані щомісяця облгазу за місцем свого проживання.
  • Облгаз завантажує показання лічильника на інформаційну платформу Оператора газотранспортної системи України.
  • НАК Нафтогаз України як постачальник “блакитного палива” формує рахунки. При цьому компанія використовує саме дані від облгазів (операторів ГРМ), завантажені на платформу Оператора ГТС.
  • Нафтогаз бере інформацію про об’єми спожитого за місяць газу та множить їх на ціну, зафіксовану в тарифному плані. Для клієнтів Нафтогазу вартість “блакитного палива” становить 7,96 грн за кубометр.

– Якщо клієнт не передав показання лічильника чи передав їх запізно, оператор газорозподільних мереж завантажує на платформу граничні об’єми споживання відповідно до Кодексу ГРМ. Тому важливо передавати інформацію вчасно, – наголосили в компанії.

Контакти для отримання додаткової інформації про облік газу в оператора ГРМ можна знайти на сайті Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Як відомо, з 1 травня цього року мільйони користувачів газу в Україні були автоматично переведені в обслуговування НАК Нафтогаз України як постачальника останньої надії. Це пов’язано з тим, що місцеві газові компанії вже не могли виконувати свої функції.

Не всі споживачі дізналися про переведення вчасно, тож сплатили за спожитий у травні газ попередньому постачальнику. Чому українці автоматично змінили постачальника газу та як повернути переплату – читайте в матеріалі.

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Джерело: Нафтогаз України

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