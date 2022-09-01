Як розраховується сума у газових платіжках: у Нафтогазі дали пояснення
Сума у платіжці за газ нараховується побутовим споживачам в Україні на підставі вчасно переданих показань лічильників.
Відповідні роз’яснення оприлюднили в державній газопостачальній компанії Нафтогаз України.
Там радять українцям передавати показання газових лічильників із 1 по 5 число кожного місяця. Тоді в платіжках будуть відображені правильні об’єми спожитого “блакитного палива”, а суми на оплату будуть коректними.
Передавати дані щодо спожитого за місяць газу потрібно своїм операторам газорозподільних мереж (облгазам), оскільки облік “блакитного палива” – саме їх зобов’язання.
– Працівники саме цих компаній періодично приходять до вас знімати дані лічильника, перевіряти стан газового обладнання тощо, – уточнили в Нафтогазі.
Передати показання лічильника можна кількома способами:
- на сайті або в чатботі облгазу;
- зателефонувавши до контакт-центру облгазу.
У компанії також пояснили, як нараховується сума в газових платіжках та чому важливо, щоб споживачі вчасно передавали показання лічильників:
- Споживач газу передає дані щомісяця облгазу за місцем свого проживання.
- Облгаз завантажує показання лічильника на інформаційну платформу Оператора газотранспортної системи України.
- НАК Нафтогаз України як постачальник “блакитного палива” формує рахунки. При цьому компанія використовує саме дані від облгазів (операторів ГРМ), завантажені на платформу Оператора ГТС.
- Нафтогаз бере інформацію про об’єми спожитого за місяць газу та множить їх на ціну, зафіксовану в тарифному плані. Для клієнтів Нафтогазу вартість “блакитного палива” становить 7,96 грн за кубометр.
– Якщо клієнт не передав показання лічильника чи передав їх запізно, оператор газорозподільних мереж завантажує на платформу граничні об’єми споживання відповідно до Кодексу ГРМ. Тому важливо передавати інформацію вчасно, – наголосили в компанії.
Контакти для отримання додаткової інформації про облік газу в оператора ГРМ можна знайти на сайті Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).
Як відомо, з 1 травня цього року мільйони користувачів газу в Україні були автоматично переведені в обслуговування НАК Нафтогаз України як постачальника останньої надії. Це пов’язано з тим, що місцеві газові компанії вже не могли виконувати свої функції.
Не всі споживачі дізналися про переведення вчасно, тож сплатили за спожитий у травні газ попередньому постачальнику. Чому українці автоматично змінили постачальника газу та як повернути переплату – читайте в матеріалі.
Джерело: Нафтогаз України