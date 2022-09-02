Сентябрь, 02 в 17:04

Запрет выезда граждан России в ту или иную страну поддерживают 90% украинцев. Об этом свидетельствуют исследования, проведенные Gradus Research.

Исследовательская компания спросила украинцев, как они относятся к запрету на въезд россиянам в другие страны. И оказалось, что украинцы единодушны в своем убеждении, что россиянам нужно запретить въезд в Украину и другие страны.

Подавляющее большинство (90%) опрошенных считают, что россиянам следует запретить въезд в ту или иную страну.

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Более половины респондентов считают, что россиянам нужно запретить въезд в Украину (79%), страны ЕС (75%), США (66%) и Канаду (62%).

С этим мнением несколько меньше согласны жители Восточного и Южного регионов, но и среди них поддержка запрета не ниже 60%.

Выходцы с Запада чаще предлагают запретить россиянам въезд в Украину и страны ЕС, а выходцы с Севера — в страны ЕС и США.

— Особенно интересен факт, что граждане старше 55 лет, родившиеся и половину жизни прожившие в советских реалиях, гораздо чаще считают, что россиянам нужно запретить въезд во все вышеупомянутые страны. Эти цифры в очередной раз доказывают, что украинцы едины и непоколебимы перед врагом, — говорит основательница и директор Gradus Research Евгения Близнюк.

На этой неделе главы МИД стран ЕС договорились о приостановке упрощенной процедуры выдачи виз гражданам России. То есть в ЕС не перестанут выдавать визы россиянам, но процесс их получения будет длительнее.

Опрос был проведен исследовательской компанией Gradus Research методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении при финансовой поддержке Европейского Союза и партнерстве с Центром Экономического Восстановления.

Источник: Gradus Research