Вересень, 02 в 17:04

Заборону виїзду громадян Росії до тієї чи іншої країни підтримують 90% українців. Про це свідчать дослідження, проведені Gradus Research.

Дослідницька компанія запитала українців, як вони ставляться до заборони в’їзду росіянам в інші країни. І виявилося, що українці одностайні у своєму переконанні, що росіянам потрібно заборонити в’їзд до України та інших країн.

Переважна більшість (90%) опитаних вважає, що росіянам потрібно заборонити в’їзд до тієї чи іншої країни.

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Більше половини респондентів вважають, що росіянам потрібно заборонити в’їзд до України (79%), країн ЄС (75%), США (66%) та Канади (62%).

З цією думкою дещо менше згодні жителі Східного та Південного регіонів, але й серед них підтримка заборони не нижча за 60%.

Вихідці із Заходу частіше пропонують заборонити росіянам в’їзд до України та країн ЄС, а вихідці із Півночі — до країн ЄС та США.

— Особливо цікавий факт, що громадяни віком від 55 років, які народилися і половину життя прожили в радянських реаліях, значно частіше вважають, що росіянам потрібно заборонити в’їзд у всі вищезгадані країни. Ці цифри вкотре доводять, що українці є єдиними і непохитними перед ворогом, — каже засновниця та директор Gradus Research Євгенія Близнюк.

Цього тижня очільники МЗС країн ЄС домовилися про призупинення спрощеної процедури видачі віз громадянам Росії. Тобто в ЄС не перестануть видавати візи росіянам, але процес їх отримання буде довшим.

Опитування було проведено дослідницькою компанією Gradus Research методом самозаповнення анкети в мобільному додатку за фінансової підтримки Європейського Союзу та у партнерстві з Центром Економічного Відновлення.

Джерело: Gradus Research