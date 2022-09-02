Сентябрь, 02 в 6:06

Во временно оккупированном Мелитополе ночью прогремела серия мощных взрывов.

По неофициальной информации, зафиксированы точечные попадания по базе и складу боекомплектов, которые использовала российская армия в войне против Украины.

– Мелитополь. Сильные взрывы. Прожарка продолжается. Там и база, и БК, все как следует. Но пэ вэ о работает, не забываем. Детонация, горящая техника, горящая русня. Демилитаризация продолжается, — говорится в сообщении Telegram-канала Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами.

Сигнал воздушной тревоги в Запорожской области ночью раздавался трижды: первый — сегодня с 00:55 до 01:21 (25 минут), второй — с 02:25 до 02:54 (29 минут), третий — с 04:00 до 04: 34 (34 минуты).

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По состоянию на 2 сентября 06:06, сигнал воздушной тревоги раздается в Луганской области (длится с 4 апреля 19:45, то есть 150 дней).