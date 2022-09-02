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Ворог намагався наступати на нещодавно звільнене село на Херсонщині, але безуспішно

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Ворог намагався наступати на нещодавно звільнене село на Херсонщині, але безуспішно
Фото: Генштаб ЗСУ

Російська армія вела наступальні дії у напрямку населеного пункту Потьомкине на Херсонщині. Однак ворога зупинили українські захисники, йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

– Противник був зупинений Силами оборони під час ведення наступальних дій у напрямку населеного пункту Потьомкине, – повідомили у ЗСУ.

Одні з найгарячіших напрямків на фронті – це Донецький, Бахмутський та Авдіївський, оскільки російські війська прагнуть вийти на адміністративні кордони Донецької області.

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Ворог намагається наступати, проте без успіхів. Підрозділи Сил оборони відбили наступ у напрямках населених пунктів Бахмутське та Бахмут, а також Весела Долина та Майорськ.

На Краматорському та Новопавлівському напрямках російська армія намагається покращити тактичне положення та завдає ударів по позиціях ЗСУ. Ворог намагається сковувати дії підрозділів Сил оборони.

На Авдіївському напрямку армія Російської Федерації продовжує здійснювати обстріли з наявних видів озброєння у районах населених пунктів Красногорівка, Авдіївка, Веселе, Опитне, Водяне, Тоненьке, Первомайське, Карлівка.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
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