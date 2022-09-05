Сентябрь, 05 в 11:17

С началом учебного года у многих людей возникают вопросы – что значит та или иная форма обучения? Чем очная форма отличается от заочной? И как это – учиться очно во время войны? Ответы на эти вопросы вы найдете в нашем материале.

Что такое очная форма обучения

Очное обучение – это формат обучения офлайн. Когда студент или ученик должен приходить на обучение по расписанию. Очная форма обучения предполагает личное присутствие учащихся или студентов в учебном заведении.

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Студенты и школьники, которые учатся на очной форме обучения, должны присутствовать на занятиях (в будние дни) и не пропускать занятия без уважительной причины.

Чем очная форма обучения отличается от заочной

Заочная форма обучения – это вид обучения, основанная на самообучении. Однако иногда форма сочетает в себе очное обучение (физическое присутствие на сдачах экзаменов или контрольных работ).

Для многих студентов это, в первую очередь, возможность получать образование, параллельно работая или обучаясь в другом учебном заведении.

Основной акцент – на самостоятельном изучении данного материала. В сегодняшних условиях ученики и студенты учатся на заочной форме обучения дистанционно, посредством использования новых технологий.

Особенности очной формы обучения во время войны

В этом году МОН рекомендовало определять форму обучения для детей согласно решению родителей и способности школ обеспечить укрытие для всех школьников.

Также в МОН предложили разные варианты обучения для детей: онлайн, офлайн и смешанный формат.

Смешанная учеба – это когда часть занятий происходит дистанционно, а часть – в учебных заведениях. А вот что касается очного обучения в университетах, то здесь последнее слово в этом вопросе – за руководством заведения.

Ранее мы уже писали о том, что в новом учебном году родители могли самостоятельно выбирать формат обучения своего ребенка.