Какие документы необходимы для регистрации на НМТ 2026: полный список
Чтобы принять участие в НМТ, нужно заранее подготовить документы и зарегистрироваться. Какие документы необходимы для регистрации на НМТ 2026 – читайте в материале.
Какие документы нужны для регистрации на НМТ 2026 и как зарегистрироваться
Чтобы зарегистрироваться для участия в НМТ, поступающему нужно создать персональный кабинет на сайте Украинского центра оценки качества образования. После этого нужно выполнить следующие действия:
- внести личные данные и информацию по участию в НМТ;
- скачать в электронной форме скан-копии или фотокопии регистрационных документов;
- подтвердить желание принять участие в НМТ;
- отправить внесенную информацию на обработку в региональный центр;
- сформировать сертификат НМТ.
Какие документы нужны для регистрации на НМТ 2026
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий информацию об образовании (справка с места обучения, подтверждающая, что лицо завершает получение полного общего среднего образования в 2026 году) или свидетельство о среднем образовании для выпускников прошлых лет;
- карта налогоплательщика.
При необходимости могут запросить еще копии следующих документов:
- Свидетельство об изменении имени или свидетельство о браке.
- Медицинский вывод о создании особых условий для прохождения внешней оценки.
- Документ, подтверждающий причину невнесения информации о РНОКПП.
- Документ, подтверждающий причину, которая делает невозможным участие в основных сессиях НМТ.
