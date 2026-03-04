Чтобы принять участие в НМТ, нужно заранее подготовить документы и зарегистрироваться. Какие документы необходимы для регистрации на НМТ 2026 – читайте в материале.

Какие документы нужны для регистрации на НМТ 2026 и как зарегистрироваться

Чтобы зарегистрироваться для участия в НМТ, поступающему нужно создать персональный кабинет на сайте Украинского центра оценки качества образования. После этого нужно выполнить следующие действия:

внести личные данные и информацию по участию в НМТ;

скачать в электронной форме скан-копии или фотокопии регистрационных документов;

подтвердить желание принять участие в НМТ;

отправить внесенную информацию на обработку в региональный центр;

сформировать сертификат НМТ.

Какие документы нужны для регистрации на НМТ 2026

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

документ, подтверждающий информацию об образовании (справка с места обучения, подтверждающая, что лицо завершает получение полного общего среднего образования в 2026 году) или свидетельство о среднем образовании для выпускников прошлых лет;

карта налогоплательщика.

При необходимости могут запросить еще копии следующих документов:

Свидетельство об изменении имени или свидетельство о браке. Медицинский вывод о создании особых условий для прохождения внешней оценки. Документ, подтверждающий причину невнесения информации о РНОКПП. Документ, подтверждающий причину, которая делает невозможным участие в основных сессиях НМТ.

Сейчас смотрят

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.