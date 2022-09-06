Сентябрь, 05 в 21:00

Польское правительство не будет собирать налоги с украинцев, въехавших на территорию страны после 24 февраля и продолжающих работать на украинские компании дистанционно.

Об этом сообщает польский портал money.pl.

По польскому законодательству, те, кто живет в Польше, но работает на другую страну — работают нелегально.

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В Акте от 12 марта 2022 года о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом речь не идет о статусе таких лиц. Следовательно, на них распространяется закон о занятости. И это накладывает на таких лиц – при условии, что они работают в Польше более 30 дней – обязанность иметь разрешение на работу типа Е.

У большинства беженцев, работающих удаленно на украинский бизнес, нет такого разрешения. К тому же, эти беженцы не в командировке.

По польскому законодательству, украинцы, въехавшие в Польшу с 24 февраля и с тех пор не покидавшие страну, все время работали дистанционно на украинского работодателя, с 25 августа (т.е. после 183 дней в Польше) становятся польскими налоговыми резидентами.

Речь идет о налоге PIT (Personal Income Tax), взимаемом ежемесячно с каждого польского резидента.

По оценкам польского правительства, из почти 6 млн беженцев примерно 1 млн планирует остаться в Польше. Те, кто работает на украинский бизнес дистанционно, до этого не имели налогового статуса в Польше, после 20 сентября должны оформить статус резидента.

В связи с этим Министерство экономики Украины обратилось в налоговые органы стран Евросоюза по поводу отсрочки налоговых обязательств для украинцев. На это согласилась Польша.