Вересень, 05 в 21:00

Польський уряд не збиратиме податки з українців, які заїхали на територію країни після 24 лютого та продовжують працювати на українські компанії дистанційно.

Про це повідомляє польський портал money.pl.

За польським законодавством, ті, хто живуть у Польщі, але працюють на іншу країну – працюють нелегально.

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В Акті від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом не йдеться про статус таких осіб. Отже, на них поширюється закон про зайнятість. І це накладає на таких осіб – за умови, що вони працюють у Польщі понад 30 днів – обов’язок мати дозвіл на роботу типу Е.

Більшість біженців, які працюють віддалено на український бізнес, не мають такого дозволу. До того ж ці біженці не у відрядженні.

За польським законодавством, українці, які заїхали до Польщі з 24 лютого і відтоді не полишали країну, весь час працювали дистанційно на українського роботодавця, з 25 серпня (тобто після 183 днів у Польщі) стають польськими податковими резидентами.

Мова йде про податок PIT (Personal Income Tax), який стягується щомісячно з кожного польського резидента.

За оцінками польського уряду, з-поміж майже 6 млн біженців приблизно 1 млн планує залишитися у Польщі. Ті, хто працює на український бізнес дистанційно, до цього не мали податкового статусу в Польщі, після 20 вересня мали б оформити статус резидента.

У зв’язку із цим Міністерство економіки України звернулося до податкових органів країн Євросоюзу щодо відтермінування податкових зобов’язань для українців. Наразі на це погодилася Польща.