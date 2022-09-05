Мир хочет устать, но это дело выживания: Зеленская о мировой поддержке Украины в войне

Сентябрь, 05 в 9:31

Мировая поддержка в условиях полномасштабной войны для Украины очень важна, и это дело выживания.

Об этом рассказала первая леди Украины Елена Зеленская в интервью британской службе BBC.

– Я могу сказать, что эта помощь не просто необходима, это дело выживания. Да действительно, сейчас слышно и чувствуется, что мир хочет устать. Я не могу сказать, что он уже устал, но такие нарративы существуют. Проявлять толерантность к войне, забывать войну, не хотеть о ней слышать – это значит забыть об общечеловеческих ценностях, забыть о своей безопасности в первую очередь, – заявила первая леди страны.

Также в интервью призвала не забывать об основной причине последствий войны.

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