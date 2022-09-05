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Факты / Украина / Общество

Мир хочет устать, но это дело выживания: Зеленская о мировой поддержке Украины в войне

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Олена Зеленська
Фото: Офис президента

Мировая поддержка в условиях полномасштабной войны для Украины очень важна, и это дело выживания.

Об этом рассказала первая леди Украины Елена Зеленская в интервью британской службе BBC.

– Я могу сказать, что эта помощь не просто необходима, это дело выживания. Да действительно, сейчас слышно и чувствуется, что мир хочет устать. Я не могу сказать, что он уже устал, но такие нарративы существуют. Проявлять толерантность к войне, забывать войну, не хотеть о ней слышать – это значит забыть об общечеловеческих ценностях, забыть о своей безопасности в первую очередь, – заявила первая леди страны.

Также в интервью призвала не забывать об основной причине последствий войны.

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— Дорожают энергоносители, дорожает жизнь людей на Западе, но мы хотим, чтобы люди понимали, что это не потому, что нас поддерживает Запад, а из-за действий России. О последствиях очень тяжело сейчас думать, – говорит Зеленская.

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Источник: ВВС
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