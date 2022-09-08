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Факты / Україна / Общество

Атмосферный фронт принесет в Украину мощные ливни: когда и где ждать непогоды

Валентина Летяк, редактор ленты
Дощ, вітер, ветер, погода
Фото: Pexels

Значительные ливни ожидаются в нескольких областях Украины в течение последующих трех дней. О резком ухудшении погоды предупреждают синоптики Укргидрометцентра.

По их прогнозам, в связи с перемещением атмосферного фронта и образованием активного циклона днем ​​9 сентября в западных областях, а на протяжении 10-11 сентября также в северных, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, на севере Одесской и Николаевской, а 11 сентября — и в Полтавской областях пройдут дожди.

Местами возможны грозы и порывы ветра до 15-20 м/с, что соответствует I уровню опасности (желтый).

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Из-за мощных ливней в течение этих трех дней может выпасть почти месячная норма осадков (в пределах 30-70 мм).

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