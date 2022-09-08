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Факти / Україна / Суспільство

Атмосферний фронт принесе в Україну потужні зливи: коли і де чекати негоди

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Дощ, вітер, ветер, погода
Фото: Pexels

Значні дощі очікуються в кількох областях України протягом наступних трьох днів. Про різке погіршення погоди попереджають синоптики Укргідрометцентру.

За їхніми прогнозами, у зв’язку з переміщенням атмосферного фронту та утворенням активного циклону вдень 9 вересня у західних областях, а протягом 10-11 вересня також у північних, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, на півночі Одеської та Миколаївської, а 11 вересня – і в Полтавській областях пройдуть зливи.

Місцями можливі грози та пориви вітру до 15-20 м/с, що відповідає І рівню небезпеки (жовтий).

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Через потужні зливи протягом цих трьох днів може випасти майже місячна норма опадів (в межах 30-70 мм).

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