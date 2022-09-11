Общество не хочет говорить с террористами: Зеленский о возможных переговорах с РФ

Сентябрь, 11 в 14:57

Сейчас никакие переговоры с Россией пока не возможны, ведь она не может сформулировать адекватные позиции, считает президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом он сказал во время панельной дискуссии на 17-й встрече Ялтинской европейской стратегии Украина на защите нашей общей свободы.

— Мы хотим закончить войну, но изменилось пространство, возможности. Общество не хочет говорить с террористами. Хотя даже с террористами можно общаться, потому что они знают, чего хотят, – сказал Зеленский.

В случае с россиянами, как отметил президент, нет уверенности в том, что они будут сдерживать свои обещания.

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Президент отметил, что сначала нужно, чтобы РФ покинула украинские территории и перестала вести себя как террорист, начавший полномасштабную войну против нашей страны. Тогда можно будет говорить о дипломатии.

— Чтобы мы могли открыть с ними дипломатический коридор, они должны показать политическую волю, что они готовы отдать чужую землю назад. Тогда мы можем говорить, по крайней мере, о каких-то коридорах, которые открывают те или иные дипломатические шаги, — пояснил Зеленский.

В ходе форума Владимир Зеленский также заявил, что зимний период может стать переломным моментом в освобождении украинских территорий, которые оккупировала Россия. Он, однако, подчеркнул, что для этого украинской армии нужны систематические поставки оружия.

— Я считаю, что эта зима – переломная, и она может привести к быстрой деоккупации Украины. Мы видим, как они (российские войска, – Ред.) бегут на некоторых направлениях. Будь мы немного сильнее оружием, мы бы деоккупировали быстрее, — сказал президент.

В последние несколько дней активно продолжается контрнаступление украинских войск на юге и востоке. В результате серии успешных контратак с начала сентября освобождены уже почти 2 тыс. км территории Украины, которая була оккупирована россиянами.