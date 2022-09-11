Суспільство не хоче говорити з терористами: Зеленський про можливі переговори з РФ

Вересень, 11 в 14:57

Наразі жодні переговори з Росією поки не можливі, адже вона не може сформулювати адекватних позицій, вважає президент України Володимир Зеленський.

Про це він сказав під час панельної дискусії на 17-й зустрічі Ялтинської європейської стратегії Україна на захисті нашої спільної свободи.

— Ми хочемо закінчити війну, але змінився простір, можливості. Суспільство не хоче говорити з терористами. Хоча навіть із терористами можна спілкуватися, бо вони знають, чого хочуть, – сказав Зеленський.

У випадку з росіянами, як зазначив президент, немає впевненості в тому, що вони дотримуватимуть своїх обіцянок.

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Президент зауважив, що спочатку потрібно, щоб РФ покинула українські території та перестала поводитися як терорист, який почав повномасштабну війну проти нашої країни. Тоді можна буде говорити про дипломатію.

— Щоб ми могли відкрити з ними дипломатичний коридор, вони мають показати політичну волю, що вони готові віддати назад чужу землю. Тоді ми можемо говорити принаймні про якісь коридори, які відкривають ті чи інші дипломатичні кроки, – пояснив Зеленський.

Під час форуму Володимир Зеленський також заявив, що зимовий період може стати переломним моментом у звільненні українських територій, які окупувала Росія. Він, однак, наголосив, що для цього українській армії потрібне систематичне постачання зброї.

— Я вважаю, що ця зима – переломна, і вона може привести до швидкої деокупації України. Ми бачимо, як вони (російські війська, – Ред.) тікають на деяких напрямках. Якби ми були трохи сильніші зброєю, ми б деокупували швидше, – сказав президент.

Впродовж останніх кількох днів активно триває контрнаступ українських військ на півдні та сході. У результаті серії успішних контратак від початку вересня звільнені вже майже 2 тис. км території України, які були окуповані росіянами.