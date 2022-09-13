Сентябрь, 12 в 22:51

Украине нужно больше систем противовоздушной обороны, чтобы преодолеть террор Российской Федерации. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

— Почему самый большой источник террора в мире – Россия – до сих пор может вести эту войну? И почему она может вести войну так жестоко и цинично? Только одна причина – недостаточно давления на Россию. Недостаточно реагирования на террор этого государства. Просто взгляните, что себе позволяет Россия. Ни один другой террорист не делал этого никогда в истории – столько всего одновременно, — считает глава государства.

Радиационный террор на ЗАЭС

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Присутствие российских войск на Запорожской атомной электростанции, постоянные российские провокации и обстрелы территории ЗАЭС поставили Украину и всю Европу на грань радиационной катастрофы, убежден Зеленский.

Энергетический террор

Жители многих стран мира страдают из-за болезненного роста цен на энергоресурсы – электричество и тепло. По мнению президента Украины, Россия делает это осознанно.

– Сознательно дестабилизирует рынок газа в Европе. Сознательно ограничивает своими ударами нашу способность экспортировать электричество в Европу. Экспорт электричества из Украины мог бы снять остроту энергетического кризиса в Европе так же, как экспорт снимает остроту продовольственного кризиса в мире.

Террор голодом

Зеленский считает, что террор голодом – это очень циничная и абсолютно просчитанная тактика России, направленная против бедных стран и регионов мира, из которых в Европу могут хлынуть новые потоки беженцев.

— Острый миграционный кризис в Европе – вот каков расчет государства-террориста. К счастью, нам удалось вместе с партнерами, ООН, Турцией достичь экспортной зерновой инициативы. Россию вынудили разблокировать наши порты. Но сейчас она снова угрожает блокадой, – отметил президент Украины.

Реакция мира

Зеленский обратил внимание, что до сих пор Россию официально не признали государством — спонсором терроризма, а граждане РФ могут ездить в Европу для отдыха и шопинга. Однако никто не может быть уверен, что среди тех людей нет палачей или убийц, которые вернулись из временно оккупированной территории Украины.

– Российская армия нанесла удары по украинской энергетической инфраструктуре. Сотни тысяч украинцев оказались в темноте – без электричества. Дома, больницы, школы, коммунальная инфраструктура. Это признак отчаяния тех, кто придумал эту войну. Так они реагируют на разгром российских сил в Харьковской области. Они ничего не могут поделать с нашими героями на поле боя, поэтому Россия направляет свои подлые удары против гражданской инфраструктуры, — считает Зеленский.

Однако президент Украины заверил, что контрнаступление ВСУ продолжается – только с первых чисел сентября и до сегодня наши защитники уже освободили более 6 тыс. кв. км территории, ранее находившейся под оккупацией.