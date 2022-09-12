Українські захисники звільнили вже майже 6 тис. кв. км територій – Маляр

Вересень, 12 в 20:39

Збройні сили України деокупували вже майже 6 тис. кв. км територій, які раніше тимчасово перебували під контролем російської армії.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, опублікувавши відповідний допис у Facebook.

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Нещодавно з’явилася непідтверджена інформація, що українські бійці вже зайшли до Святогірська Донецької області.

ЗСУ продовжують звільнювати населені пункти від російських окупантів, демонструючи світові неймовірну силу духу. Поки загарбники тікають з України, у мережі поширюють меми про дії Міноборони РФ і контрнаступ ЗСУ на різних напрямках.

Зокрема, компанія Київстар вважає, що швидкість ЗСУ значно краща за мобільний зв’язок 4G. А українці масово сміються з російського керівництва, яке “не панікує” за будь-яких умов.