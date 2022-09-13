Вересень, 12 в 22:51

Україні потрібно більше систем протиповітряної оборони, щоб подолати терор Російської Федерації. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

– Чому найбільше джерело терору у світі – Росія – ще досі може вести цю війну? І чому вона може вести війну так жорстоко та цинічно? Тільки одна причина – недостатньо тиску на Росію. Недостатньо реагування на терор цієї держави. Просто погляньте, що собі дозволяє Росія. Жоден інший терорист не робив цього ніколи в історії – стільки всього одночасно, – вважає глава держави.

Радіаційний терор на ЗАЕС

Зараз дивляться

Присутність російських військ на Запорізькій атомній електростанції, постійні російські провокації та обстріли території ЗАЕС поставили Україну та всю Європу на межу радіаційної катастрофи, переконаний Зеленський.

Енергетичний терор

Мешканці багатьох країн світу страждають через болісне зростання цін на енергоресурси – електрику та тепло. На думку президента України, Росія робить це свідомо.

– Свідомо дестабілізує ринок газу в Європі. Свідомо обмежує своїми ударами нашу українську здатність експортувати електрику в Європу. Експорт електрики з України міг би зняти гостроту енергетичної кризи у Європі так само, як експорт знімає гостроту продовольчої кризи у світі.

Терор голодом

Зеленський вважає, що терор голодом – це дуже цинічна та абсолютно прорахована тактика Росії, спрямована проти бідних країн та регіонів світу, з яких в Європу можуть хлинути нові потоки біженців.

– Гостра міграційна криза в Європі – ось який розрахунок держави-терориста. На щастя, нам вдалося разом із партнерами, ООН, Туреччиною досягти експортної зернової ініціативи. Росію змусили розблокувати наші порти. Але зараз вона знову погрожує блокадою, – зазначив президент України.

Реакція світу

Зеленський звернув увагу, що досі Росію офіційно не визнали державою-спонсором тероризму, а громадяни РФ можуть їздити в Європу для відпочинку та шопінгу. Проте ніхто не може бути впевнений, що серед тих людей немає катів або вбивць, які повернулися з тимчасово окупованої території України.

– Російська армія завдала ударів по українській енергетичній інфраструктурі. Сотні тисяч українців опинились у темряві – без електрики. Будинки, лікарні, школи, комунальна інфраструктура. Це ознака відчаю тих, хто придумав цю війну. Так вони реагують на розгром російських сил у Харківській області. Вони нічого не можуть зробити з нашими героями на полі бою, тому Росія спрямовує свої підлі удари проти цивільної інфраструктури, – вважає Зеленський.

Проте президент України запевнив, що контрнаступ ЗСУ триває – лише з перших чисел вересня та до сьогодні наші захисники вже звільнили понад 6 тис. кв. км території, яка раніше перебувала під окупацією.