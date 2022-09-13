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Факты / Україна / Общество

В Донецкой и Херсонской областях ВСУ “приземлили” два российских самолета

Юля Захарченко, редактор ленты
В Донецкой и Херсонской областях ВСУ “приземлили” два российских самолета
Фото: СБУ

Украинские защитники сбили в небе три воздушных цели российской армии — два самолета оккупантов и один беспилотник оперативно-тактического уровня.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ. В сообщении говорится, что украинские бойцы ликвидировали вражеские самолеты 13 сентября с 14:00 до 16:00.

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В частности, один штурмовик Су-25 российской армии приземлили в Донецкой области зенитчики Шепетовского 11 зенитного ракетного полка Воздушного командования Запад.

А в Херсонской области воины 160 зенитной ракетной Одесской бригады Воздушного командования Юг уничтожили российский бомбардировщик Су-24.

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