Потери России в войне превысили 53 тыс. человек — Генштаб ВСУ
По состоянию на 13 сентября российские оккупационные войска на войне в Украине потеряли более 53 тысяч человек.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Кроме того, за прошедшие сутки удалось уничтожить по меньшей мере семь танков и один самолет оккупантов.
Потери РФ в войне на 13 сентября:
личного состава – 53 300 (+350) человек,
танков ‒ 2175 (+7) ед,
боевых бронированных машин ‒ 4662 (+22) ед,
артиллерийских систем – 1279 (+10) ед,
РСЗО – 311 ед,
средств ПВО ‒ 165 (+3) ед,
самолетов – 244 (+1) ед,
вертолетов – 213 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 904 (+1) ед,
крылатых ракет ‒ 233 (+17) ед,
кораблей /катеров ‒ 15 ед,
автомобильной техники и автоцистерн – 3 469 (+6) ед,
специальная техника ‒ 117 ед.
Наибольшие потери противник понес на Харьковском и Донецком направлениях.