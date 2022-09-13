Сентябрь, 13 в 9:37

По состоянию на 13 сентября российские оккупационные войска на войне в Украине потеряли более 53 тысяч человек.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Кроме того, за прошедшие сутки удалось уничтожить по меньшей мере семь танков и один самолет оккупантов.

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Потери РФ в войне на 13 сентября:

личного состава – 53 300 (+350) человек,

танков ‒ 2175 (+7) ед,

боевых бронированных машин ‒ 4662 (+22) ед,

артиллерийских систем – 1279 (+10) ед,

РСЗО – 311 ед,

средств ПВО ‒ 165 (+3) ед,

самолетов – 244 (+1) ед,

вертолетов – 213 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 904 (+1) ед,

крылатых ракет ‒ 233 (+17) ед,

кораблей /катеров ‒ 15 ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 3 469 (+6) ед,

специальная техника ‒ 117 ед.

Наибольшие потери противник понес на Харьковском и Донецком направлениях.