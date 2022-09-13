На Донеччині та Херсонщині ЗСУ “приземлили” два російські літаки

Вересень, 13 в 20:44

Українські захисники збили у небі три повітряні цілі російської армії – два літаки окупантів та один безпілотник оперативно-тактичного рівня.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ. У повідомленні йдеться, що українські бійці ліквідували ворожі літаки 13 вересня з 14:00 до 16:00.

Зокрема, один штурмовик Су-25 російської армії приземлили у Донецькій області зенітники Шепетівського 11 зенітного ракетного полку Повітряного командування Захід.

Зараз дивляться

А на Херсонщині воїни 160 зенітної ракетної Одеської бригади Повітряного командування Південь знищили російський бомбардувальник Су-24.