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Факти / Україна / Суспільство

На Донеччині та Херсонщині ЗСУ “приземлили” два російські літаки

Юля Захарченко, редакторка стрічки
На Донеччині та Херсонщині ЗСУ “приземлили” два російські літаки
Фото: СБУ

Українські захисники збили у небі три повітряні цілі російської армії – два літаки окупантів та один безпілотник оперативно-тактичного рівня.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ. У повідомленні йдеться, що українські бійці ліквідували ворожі літаки 13 вересня з 14:00 до 16:00.

Фото: Повітряні сили ЗСУ

Зокрема, один штурмовик Су-25 російської армії приземлили у Донецькій області зенітники Шепетівського 11 зенітного ракетного полку Повітряного командування Захід.

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А на Херсонщині воїни 160 зенітної ракетної Одеської бригади Повітряного командування Південь знищили російський бомбардувальник Су-24.

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