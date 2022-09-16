Компенсация на коммуналку за убежище ВПЛ: Кабмин расширил перечень заведений

Сентябрь, 16 в 18:35

Кабинет министров поддержал законодательные изменения, упрощающие предоставление убежища внутренне перемещенным лицам. В частности, расширен перечень заведений, получающих денежную компенсацию за коммунальные услуги в случае предоставления временного жилья ВПЛ.

По данным Минреинтеграции Украины, теперь право на компенсацию имеют не только государственные и коммунальные предприятия, но и юридические лица, ФЛП, религиозные организации и другие.

— Еще одно принципиальное изменение: компенсация за приют ВПЛ не будет исчисляться в случае начисления субсидий на жилищно-коммунальные услуги как полученный доход. Это не повлияет на размер субсидии и не уменьшит ее. Это новшество разработало Минсоцполитики, — говорится в сообщении.

По состоянию на сентябрь, размер компенсации за убежище ВПЛ составляет 450 грн в месяц за каждого человека, однако с 1 октября эта сумма станет вдвое больше.