Компенсація на комуналку за прихисток ВПО: Кабмін розширив перелік закладів

Вересень, 16 в 18:35

Кабінет міністрів підтримав законодавчі зміни, які спрощують надання прихистку внутрішньо переміщеним особам. Зокрема, розширено перелік закладів, які отримують грошову компенсацію за комунальні послуги у разі надання тимчасового житла ВПО.

За даними Мінреінтеграції України, тепер право на компенсацію мають не лише державні та комунальні підприємства, а і юридичні особи, ФОПи, релігійні організації та інші.

– Ще одна принципова зміна: компенсація за прихисток ВПО не обчислюватиметься у разі нарахування субсидій на житлово-комунальні послуги як отриманий дохід. Це не вплине на розмір субсидії та не зменшить її. Цю новацію розробило Мінсоцполітики, – йдеться у повідомленні.

Станом на вересень, розмір компенсації за прихисток ВПО становить 450 грн на місяць за кожну людину, однак з 1 жовтня ця сума стане вдвічі більшою.