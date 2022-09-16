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Факти / Україна / Суспільство

Компенсація на комуналку за прихисток ВПО: Кабмін розширив перелік закладів

Юля Захарченко, редакторка стрічки
гроші, деньги
Фото: Depositphotos

Кабінет міністрів підтримав законодавчі зміни, які спрощують надання прихистку внутрішньо переміщеним особам. Зокрема, розширено перелік закладів, які отримують грошову компенсацію за комунальні послуги у разі надання тимчасового житла ВПО.

За даними Мінреінтеграції України, тепер право на компенсацію мають не лише державні та комунальні підприємства, а і юридичні особи, ФОПи, релігійні організації та інші.

– Ще одна принципова зміна: компенсація за прихисток ВПО не обчислюватиметься у разі нарахування субсидій на житлово-комунальні послуги як отриманий дохід. Це не вплине на розмір субсидії та не зменшить її. Цю новацію розробило Мінсоцполітики, – йдеться у повідомленні.

Станом на вересень, розмір компенсації за прихисток ВПО становить 450 грн на місяць за кожну людину, однак з 1 жовтня ця сума стане вдвічі більшою.

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