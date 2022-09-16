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Украинские бойцы освободили Купянск на Харьковщине: город под сине-желтым флагом

Юля Захарченко, редактор ленты
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прапор україни,
Фото: Depositphotos

Вооруженные силы Украины, вероятно, освободили Купянск в Харьковской области. Сообщается, что город полностью деоккупирован и находится под сине-желтым флагом.

Об этом сообщает командир спецподразделения KRAKEN в своем Telegram-канале Чили и Ко.

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— В результате слаженных действий подразделением KRAKEN была успешно форсирована река Оскол, что позволило нашим силам выбить врага с левобережной части города, — говорится в сообщении.

По неофициальным данным, теперь Купянск полностью деокупирован и находится под украинским флагом. Командир отметил, что контрнаступление ВСУ успешно продолжается на левом берегу Оскола.

Следует отметить, что пока не было официальных подтверждений о деоккупации Купянска в Харьковской области от Министерства обороны Украины и Генерального штаба ВСУ.

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