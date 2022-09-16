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Українські бійці звільнили Куп’янськ на Харківщині: місто під синьо-жовтим прапором

Юля Захарченко, редакторка стрічки
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прапор україни,
Фото: Depositphotos

Збройні сили України, ймовірно, звільнили Куп’янськ у Харківській області. Повідомляється, що місто повністю деокуповане та перебуває під синьо-жовтим прапором.

Про це повідомляє командир спецпідрозділу KRAKEN у своєму Telegram-каналі Чили и Ко.

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– Внаслідок злагоджених дій підрозділом KRAKEN було успішно форсовано річку Оскол, що дозволило нашим силам вибити ворога з лівобережної частини міста, – йдеться у повідомленні.

За неофіційними даними, тепер Куп’янськ повністю деокупований та перебуває під українським прапором. Командир зазначив, що контрнаступ ЗСУ успішно продовжується на лівому березі Оскола.

Інформацію про звільнення Куп’янська підтвердив журналіст-розслідувач видання Bellingcat.

– Куп’янськ здали російські війська, повідомляють російські військові канали, – зазначив Христо Грозев.

Варто зазначити, що поки не було офіційних підтверджень про деокупацію Куп’янська на Харківщині від Міністерства оборони України та Генерального штабу ЗСУ.

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