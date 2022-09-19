Сентябрь, 19 в 18:33

В Укргидроэнерго заверили, что Киевская ГЭС находится в надлежащем техническом состоянии, а возможный ракетный удар по сооружению не будет иметь катастрофических последствий.

Об этом сообщает пресс-служба ЧАО Укргидроэнерго.

В компании подчеркивают, что прорыв дамбы из-за попадания вражеской ракеты – маловероятен. А если что-нибудь подобное произойдет, то катастрофических последствий не будет.

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В Укргидроэнерго сообщают, что сама станция и плотина спроектированы и построены в 60-х годах прошлого века с учетом угроз и со значительным запасом прочности и устойчивости.

— Что касается возможных сценариев ракетных обстрелов российскими войсками плотины Киевского гидроузла, критической угрозы для населения не прогнозируется. Разрушить или существенно повредить массивные гидротехнические сооружения поражением ракетой не так просто, – рассказали в Укргидроэнерго.

Если же ракетный удар повредит металлические затворы дамбы, то тогда может происходить постепенная неконтролируемая утечка воды из Киевского водохранилища. Это приведет к кратковременному подтоплению некоторых территорий в нижнем бьефе гидроузла.

В Укргидроэнерго подчеркивают, что зоны подтопления будут незначительными и известны спасателям ГСЧС и местным органам власти. В случае возникновения такой ситуации местное население предупредят заранее.

Гидротехнические сооружения Киевской ГЭС оснащены автоматизированной системой, обеспечивающей круглосуточный мониторинг основных показателей состояния сооружений.

— Поэтому Укргидроэнерго рассматривает распространение необоснованных оценок катастрофических последствий возможного прорыва плотины Киевской ГЭС как сомнительную, неуместную, а иногда и вредную деятельность, направленную на эскалацию паники, — отметили в компании.

Напомним, что в СМИ появилась информация о якобы катастрофических последствиях ракетных обстрелов ГТС на Киевской ГЭС.

Источник: Укргидроэнерго

Фото: Герман Галущенко