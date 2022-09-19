Ракетный удар по Киевской ГЭС не будет иметь катастрофических последствий — Укргидроэнерго
В Укргидроэнерго заверили, что Киевская ГЭС находится в надлежащем техническом состоянии, а возможный ракетный удар по сооружению не будет иметь катастрофических последствий.
Об этом сообщает пресс-служба ЧАО Укргидроэнерго.
В компании подчеркивают, что прорыв дамбы из-за попадания вражеской ракеты – маловероятен. А если что-нибудь подобное произойдет, то катастрофических последствий не будет.
В Укргидроэнерго сообщают, что сама станция и плотина спроектированы и построены в 60-х годах прошлого века с учетом угроз и со значительным запасом прочности и устойчивости.
— Что касается возможных сценариев ракетных обстрелов российскими войсками плотины Киевского гидроузла, критической угрозы для населения не прогнозируется. Разрушить или существенно повредить массивные гидротехнические сооружения поражением ракетой не так просто, – рассказали в Укргидроэнерго.
Если же ракетный удар повредит металлические затворы дамбы, то тогда может происходить постепенная неконтролируемая утечка воды из Киевского водохранилища. Это приведет к кратковременному подтоплению некоторых территорий в нижнем бьефе гидроузла.
В Укргидроэнерго подчеркивают, что зоны подтопления будут незначительными и известны спасателям ГСЧС и местным органам власти. В случае возникновения такой ситуации местное население предупредят заранее.
Гидротехнические сооружения Киевской ГЭС оснащены автоматизированной системой, обеспечивающей круглосуточный мониторинг основных показателей состояния сооружений.
— Поэтому Укргидроэнерго рассматривает распространение необоснованных оценок катастрофических последствий возможного прорыва плотины Киевской ГЭС как сомнительную, неуместную, а иногда и вредную деятельность, направленную на эскалацию паники, — отметили в компании.
Напомним, что в СМИ появилась информация о якобы катастрофических последствиях ракетных обстрелов ГТС на Киевской ГЭС.
Источник: Укргидроэнерго
Фото: Герман Галущенко