Вересень, 19 в 18:33

В Укргідроенерго запевнили, що Київська ГЕС знаходиться в належному технічному стані, а можливий ракетний удар по споруді не матиме катастрофічних наслідків.

Про це повідомляє пресслужба ПрАТ Укргідроенерго.

У компанії наголошують, що прорив греблі через влучання ворожої ракети – малоймовірний. А якщо щось подібне станеться, то катастрофічних наслідків не буде.

Зараз дивляться

В Укргідроенерго повідомляють, що сама станція та гребля спроєктовані і побудовані у 60-х роках минулого століття з урахуванням тогочасних загроз та зі значним запасом міцності та стійкості.

– Щодо можливих сценаріїв ракетного обстрілу російськими військами греблі Київського гідровузла, критичної загрози для населення не прогнозується. Зруйнувати чи суттєво пошкодити масивні гідротехнічні споруди ураженням ракетою не так просто, – розповіли в Укргідроенерго.

Якщо ж ракетний удар пошкодить металеві затвори греблі, то тоді може відбуватися поступовий неконтрольований витік води з Київського водосховища. Це призведе до короткочасного підтоплення деяких територій в нижньому б’єфі гідровузла.

В Укргідроенерго наголошують, що зони підтоплення будуть незначними і відомі рятувальникам ДСНС та місцевим органам влади. У разі виникнення такої ситуації місцеве населення попередять завчасно.

Джерело: Укргідроенерго

Фото: Герман Галущенко