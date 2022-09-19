Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

Ракетний удар по Київській ГЕС не матиме катастрофічних наслідків – Укргідроенерго

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Ракетний удар по Київській ГЕС не матиме катастрофічних наслідків – Укргідроенерго

В Укргідроенерго запевнили, що Київська ГЕС знаходиться в належному технічному стані, а можливий ракетний удар по споруді не матиме катастрофічних наслідків.

Про це повідомляє пресслужба ПрАТ Укргідроенерго.

У компанії наголошують, що прорив греблі через влучання ворожої ракети – малоймовірний. А якщо щось подібне станеться, то катастрофічних наслідків не буде.

Зараз дивляться

В Укргідроенерго повідомляють, що сама станція та гребля спроєктовані і побудовані у 60-х роках минулого століття з урахуванням тогочасних загроз та зі значним запасом міцності та стійкості.

– Щодо можливих сценаріїв ракетного обстрілу російськими військами греблі Київського гідровузла, критичної загрози для населення не прогнозується. Зруйнувати чи суттєво пошкодити масивні гідротехнічні споруди ураженням ракетою не так просто, – розповіли в Укргідроенерго.

Якщо ж ракетний удар пошкодить металеві затвори греблі, то тоді може відбуватися поступовий неконтрольований витік води з Київського водосховища. Це призведе до короткочасного підтоплення деяких територій в нижньому б’єфі гідровузла.

В Укргідроенерго наголошують, що зони підтоплення будуть незначними і відомі рятувальникам ДСНС та місцевим органам влади. У разі виникнення такої ситуації місцеве населення попередять завчасно.

Джерело: Укргідроенерго

Фото: Герман Галущенко

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка