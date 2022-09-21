Сентябрь, 21 в 6:25

Каждая беременная женщина имеет право на декретные выплаты. Пособие по беременности и родам – существенная финансовая поддержка для будущих мамочек.

Как оформить декретные выплаты онлайн — далее в материале Фактов ICTV.

Оформление декретных выплат онлайн

Основанием для назначения декретных выплат является листок нетрудоспособности (е-больничный), открытый медучреждением, в котором женщина состоит на учете.

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Е-больничный обычно выдается с 30 недель беременности. Исключением являются женщины-чернобыльцы, которые могут уйти в декретный отпуск с 27 недель беременности.

Выплата декретных осуществляется единовременно за весь период отпуска по беременности и родам.

Обратиться для получения выплат можно не позднее, чем через шесть месяцев со дня окончания отпуска.

Поэтому, чтобы оформить декретные выплаты онлайн, беременная должна:

Получить листок нетрудоспособности (Е-больничный). Больничный автоматически попадает в Электронный реестр листков нетрудоспособности, поэтому работодатель может найти его в личном кабинете на портале ПФУ. Далее комиссия по социальному страхованию места беременной принимает решение о назначении пособия, бухгалтер осуществляет расчет, оформляется и подается в ФССУ соответствующее заявление-расчет. Если все сроки оформления выполнят, от даты передачи застрахованным лицом больничного листка до подачи заявления-расчета в Фонд должно пройти до 17 календарных дней. Средства поступают на счет работодателя в течение нескольких банковских дней после осуществления финансирования. После того, как работодатель получил средства от Фонда социального страхования Украины, он должен осуществить выплату пособия по беременности и родам своей сотруднице в ближайший, после дня назначения пособия, срок.

Дополнительно работодателю нужно предоставить заявление на отпуск по беременности и родам.

В случае, если беременная ФЛП, неработающее лицо, учится или имеет статус безработной — оформить декретные выплаты онлайн не получится.

Если вы физическое лицо-предприниматель — выплаты оформляются в Фонде социального страхования по временной нетрудоспособности по месту регистрации ФЛП.

— выплаты оформляются в Фонде социального страхования по временной нетрудоспособности по месту регистрации ФЛП. Если вы были уволены в связи с ликвидацией предприятия — для получения выплат следует обратиться в орган социальной защиты населения

в связи с ликвидацией предприятия — для получения выплат следует обратиться в Если вы учитесь — следует обратиться в орган социальной защиты населения по месту жительства.

— следует обратиться в орган социальной защиты населения по месту жительства. Если вы военнослужащая — выплаты вам выплатят по месту службы.

— выплаты вам выплатят по месту службы. Если вы зарегистрированы в центре занятости как безработная, или вы просто не работаете — для получения выплат следует обратиться в орган социальной защиты населения

Что такое декретные выплаты и кто их получает

Пособие по беременности и родам, или ее еще называют декретные выплаты — это обязательная выплата из ФСС, которую получает каждая женщина при предоставлении специального больничного по Беременности и родам.

Получить выплаты могут как работающие женщины, так и безработные.

Соответственно, женщина, которая трудоустроена, получит пособие в размере 100% средней заработной платы за счет средств Фонда социального страхования Украины за весь период декретного отпуска.

Право на государственную помощь в связи с беременностью и родами имеют все женщины (в том числе и несовершеннолетние), которые не застрахованы в системе общеобязательного государственного социального страхования:

женщины из числа военнослужащих Вооруженных сил, СБУ, Службы внешней разведки;

женщины, уволенные в связи с ликвидацией предприятия;

женщины, зарегистрированные в государственной службе занятости как безработные;

неработающие женщины;

аспирантки, докторантки, клинические ординаторы, студентки высших учебных заведений І-IV уровня аккредитации и профессионально-технических заведений;

женщины, зарегистрированные как субъекты предпринимательской деятельности, не уплачивают страховые взносы в Фонд социального страхования по временной потере

трудоспособности.

Для неработающих женщин размер декретных выплат также установлен на уровне 25% от прожиточного минимума для трудоспособного лица из расчета на месяц.