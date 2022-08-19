Август, 19 в 13:27

Беременность и рождение ребенка — важное и незабываемое событие в жизни каждой женщины. А пособие по беременности и родам — существенная финансовая поддержка для будущих мамочек.

Какие декретные выплаты предусмотрены в Украине и когда они выплачиваются — читайте в материале Фактов ICTV.

Что такое дородовые выплаты и как их получить

Пособие по беременности и родам, или его еще называют декретные выплаты — это обязательная выплата из ФСС, которую получает каждая женщина при предоставлении специального больничного Беременность и роды.

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Получить выплаты могут как работающие женщины, так и безработные.

Соответственно, женщина, которая трудоустроена, получит пособие в размере 100% средней заработной платы за счет средств Фонда социального страхования Украины за весь период декретного отпуска.

Основанием для назначения декретных выплат является листок нетрудоспособности (е-больничный), открытый медучреждением, в котором женщина состоит на учете.

Е-больничный обычно выдается с 30 недель беременности. Исключением являются женщины-чернобыльцы, которые могут уйти в декретный отпуск с 27 недель беременности.

В Украине оплачиваемый отпуск по беременности и родам может длиться:

126 календарных дней (70 дней до родов и 56 после);

140 календарных дней (70 до и 70 после) в случае осложнений во время родов, рождения двух и более детей;

180 календарных дней (90 до родов и 90 после) для женщин-чернобыльцев.

Именно это количество дней оплачивается беременной женщине, которая уходит в декретный отпуск. Учитываются также праздничные и нерабочие дни, ежегодный отпуск и тому подобное.

Право на государственную помощь в связи с беременностью и родами имеют все женщины (в том числе несовершеннолетние), которые не застрахованы в системе общеобязательного государственного социального страхования:

женщины из числа военнослужащих Вооруженных сил, СБУ, Службы внешней разведки;

женщины, уволенные в связи с ликвидацией предприятия;

женщины, зарегистрированные в государственной службе занятости как безработные;

неработающие женщины;

аспирантки, докторантки, клинические ординаторы, студентки высших учебных заведений І-IV уровня аккредитации и профессионально-технических заведений;

женщины, зарегистрированные как субъекты предпринимательской деятельности, не уплачивают страховые взносы в Фонд социального страхования по временной потере трудоспособности.

Для неработающих женщин размер декретных выплат также установлен на уровне 25% от прожиточного минимума для трудоспособного лица из расчета на месяц.

Когда выплачиваются декретные

После открытия, листок нетрудоспособности по беременности и родам передается работодателю.

Далее комиссия по социальному страхованию места беременной принимает решение о назначении пособия, бухгалтер осуществляет расчет, оформляется и подается в ФССУ соответствующее заявление-расчет.

Если все сроки оформления выполнят, от даты передачи застрахованным лицом больничного листка до подачи заявления-расчета в Фонд должно пройти до 17 календарных дней.

Средства поступают на счет работодателя в течение нескольких банковских дней после осуществления финансирования.

После того, как работодатель получил средства от Фонда социального страхования Украины, он должен осуществить выплату пособия по беременности и родам своей сотруднице в ближайший после дня назначения пособия срок.

Размер декретных выплат

Размер пособия по беременности и родам зависит от минимальной заработной платы в Украине.

Как известно, с 1 января размер минимальной заработной платы в Украине вырос на 500 грн до 6 500 грн.

Кроме того, сумма декретных в расчете на месяц не должна превышать размера максимальной величины базы начисления ЕСВ.

А также размер выплат не может быть меньше размера пособия, исчисленного с минимальной зарплаты. Соответственно:

максимальный размер пособия для работающих женщин — 97 500 грн в месяц ;

; минимальный для работающих — 213,53 грн в день.

Что касается неработающих женщин, то в 2022 году прожиточный минимум для трудоспособных лиц в расчете на месяц составляет: с 1 июля – 2 600 грн, с 1 декабря – 2 684 грн.

Поэтому, размер декретных для женщин, которые не работают, составляет в месячном размере: с 1 июля – 650 грн, с 1 декабря – 671 грн.