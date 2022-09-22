Это счастье: Орест и Пташка встретились с родными после освобождения из плена

Сентябрь, 22 в 17:02

Украина освободила 205 украинских защитников, среди которых пресс-офицер Азова Дмитрий Казацкий (Орест) и медик-доброволец Екатерина Полищук (Пташка).

Фото Ореста с завода Азовсталь стали символом борьбы за свободу украинцев в мире. Дмитрий Казацкий уже встретился со своей семьей.

Трогательным снимком с родными в социальной сети Instagram поделилась сестра Дмитрия Козацкого. На фото – сам украинский защитник, его сестра и мать.

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– Так выглядит счастье. Худенький, истощенный, но живой, – отметила сестра под снимком.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Кіця мамина❤ (@dasha_stilinski_)

Можно заметить, что на лицах родных Дмитрия сияют улыбки. В комментариях к посту украинцы благодарили Ореста за оборону Мариуполя, отметив, что счастливы видеть, что воин наконец-то вернулся домой.

Также из российского плена освободили Екатерину Полищук или Пташку, запомнившуюся украинцам своим невероятным голосом в стенах Азовстали. Даже в самые тяжелые времена 21-летняя девушка поддерживала защитников Мариуполя патриотическими песнями.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Кіця мамина❤ (@dasha_stilinski_)

Всего из российского плена удалось вернуть 205 украинских военнослужащих. Среди них – Денис Прокопенко (Редис), Сергей Волынский (Волына), Святослав Паламарь, Денис Шлега, Олег Хоменко – командиры из Азовстали.

Они будут находиться на территории Турции под личной юрисдикцией Эрдогана до окончания полномасштабной войны на Украине.