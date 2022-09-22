Це щастя: Орест і Пташка зустрілися з рідними після звільнення з полону
Україна звільнила 205 українських захисників, серед яких пресофіцер Азова Дмитро Козацький (Орест) та медик-доброволець Катерина Поліщук (Пташка).
Фото Ореста з заводу Азовсталь стали символом боротьби за свободу українців у світі. Дмитро Козацький вже зустрівся зі своєю сім’єю.
Зворушливим знімком з рідними у соціальній мережі Instagram поділилася сестра Дмитра Козацького. На фото – сам український захисник, його сестра та матір.
– Так виглядає щастя. Худенький, виснажений, але живий, – зазначила сестра під знімком.
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Можна помітити, що на обличчях рідних Дмитра сяють посмішки. У коментарях до посту українці дякували Оресту за оборону Маріуполя, зазначивши, що щасливі бачити, що воїн нарешті повернувся додому.
Також з російського полону звільнили Катерину Поліщук або Пташку, яка запам’яталася українцям своїм неймовірним голосом у стінах Азовсталі. Навіть у найзапекліші часи 21-річна дівчина підтримувала захисників Маріуполя патріотичними піснями.
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Загалом з російського полону вдалося повернути 205 українських військовослужбовців. Серед них – Денис Прокопенко (Редис), Сергій Волинський (Волина), Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко – командири з Азовсталі.
Вони перебуватимуть на території Туреччини під особистою юрисдикцією Ердогана до закінчення повномасштабної війни в Україні.