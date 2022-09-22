Стали відомі імена всіх захисників, яких Україна звільнила з полону – список

Вересень, 22 в 1:27

Стали відомі імена всіх захисників, яких українській владі вдалося звільнити з російського полону.

Йдеться про 215 людей, серед яких є захисники Азовсталі та Маріуполя, прикордонники, нацгвардійці та вагітні жінки-військові.

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За словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака, великий обмін полоненими відбувся в декілька етапів. Серед звільнених – офіцери, командири, Герої України, захисники Азовсталі та вагітні жінки-військові.

– Ті, кого росіяни хотіли позбавити життя, кого називали “нацистами”, наші сильні люди, яких не зламали бої та полон.

Денис Прокопенко (Редіс), Сергій Волинський (Волина), Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко – командири з Азовсталі. Єрмак зазначив, що вони вже перебувають у безпеці.

– Росіяни хотіли нас шантажувати їхніми життями, але ми не дамо їм можливості робити це ні з ким, – переконаний Єрмак.

Також серед звільнених – 10 іноземців, які воювали за Україну, і яким погрожували смертю. Вони вже перебувають в місті Ер-Ріяд (Саудівська Аравія).

Україна обміняла 200 наших героїв на Віктора Медведчука, якого підозрюють у державній зраді. А п’ятеро героїв-командирів Азовсталі обміняли на 55 російських полонених, які, за словами Єрмака, не мають жодного інтересу для України.