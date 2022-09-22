Сентябрь, 22 в 10:01

Каждый украинский парень, которому исполнилось 17 лет, должен прописаться в территориальном центре комплектования и социальной поддержки по месту жительства (военкомате).

Как прописаться в военкомате и зачем это нужно — читайте в материале Факты ICTV.

Зачем нужна приписка в военкомате

Каждый год военкоматы (сегодня это территориальные центры комплектования и социальной поддержки) по месту жительства приписывают всех ребят, которым исполнилось 17 лет.

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Период прописки — каждый год в январе-марте.

В целом прописка в военкомате является начальным обязательным этапом для постановки на воинский учет.

До приписки парень считается допризывником, то есть подлежит приписке к призывному участку и взятию на учет.

То есть приписка предполагает, что в будущем вы будете взяты на воинский учет и пройдете медкомиссию, которая проверит вашу годность к службе.

Для проведения приписки к призывным участкам образуются специальные комиссии по вопросам приписки.

Процесс приписки в военкомат

Итак, процесс прописки начинается с вручения парню повестки, в которой указывается конкретная дата, когда нужно явиться в военкомат.

Вручить такую повестку могут непосредственно по домашнему адресу или через домовладельцев, организации или учебные заведения, руководителей учреждений.

Кроме того, повестку должны отдать не позднее пяти суток до назначенного срока явки на приписку.

Когда повестка будет у вас, вам нужно собрать необходимый пакет документов и в указанную дату явиться в военкомат.

По прибытии в военный комиссариат вас встретит дежурный и ознакомит с порядком следования приписки, разъяснит ваши права, обязанности и проведет учет всех, прибывших вместе с вами.

Далее вас ждет беседа с начальником второго отделения военкомата и проверка всех документов.

Не волнуйтесь, если документы могут забрать, их обязательно вернут.

После этого вас направят на прохождение медицинского осмотра. Именно медкомиссия решит, годны ли вы к военной службе.

Кстати, будет учитываться не только состояние вашего здоровья и физической подготовки, но и уровень образования, особые качества, род деятельности и тому подобное.

После этого специальная комиссия по вопросам приписки принимает одно из решений:

пригоден для военной службы и назначен на службу в ВСУ или ином военном формировании;

временно непригоден к военной службе, нуждается в лечении;

подлежит направлению на дополнительное медицинское обследование и проведение повторного медицинского осмотра (с указанием даты проведения);

непригоден к военной службе в мирное время, ограниченно годен в военное время

непригоден к военной службе с исключением из воинского учета, подлежит исключению из воинского учета

подлежит взятию на военный учет военнообязанных как такой, который был ранее осужден к лишению свободы, ограничению свободы, аресту, исправительным работам за совершение преступления небольшой или средней тяжести, в том числе с освобождением от отбывания наказания;

подлежит исключению из воинского учета как таковой, который был ранее приговорен к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления.

После этого вам выдадут удостоверение о приписке. Именно с этого момента вы призывник — лицо, приписанное к призывному участку.

Теперь, по достижению призывного возраста (18 лет), парня могут призвать на военную службу.

Процесс приписки к военкомату для каждого индивидуален, ведь зависит от нескольких факторов. В общем приписаться можно за неделю-две.

— Сначала парень должен пройти дополнительные анализы в любой больнице. Время их прохождения у каждого индивидуальное. Затем прохождение медкомиссии в самом военкомате — это может занять около двух дней. Далее нужно будет встать в очередь на приписку в специальный кабинет. Очереди около 40-60 человек, поэтому сказать конкретно, сколько времени это займет, трудно, тем более, ограничены часы приема. Ориентировочно, через неделю-две можно будет приписаться, — отметил работник киевского военного комиссариата Святошинского района.

Какие документы нужны

В военный комиссариат вы должны принести следующие документы: