Июль, 15 в 18:11

Во время всеобщей мобилизации все военнообязанные после призыва должны пройти медкомиссии.

Именно медицинская комиссия определяет состояние здоровья и делает вывод — годен человек к службе или нет.

Что означает снятый с воинского учета во время военного положения — читайте в материале Фактов ICTV.

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Категории непригодности

Законодательством Украины установлены три категории непригодности к военной службе:

ограниченно годен;

непригоден к военной службе в мирное время, но ограниченно годен

непригоден к военной службе, исключен из воинского учета.

Вывод о непригодности к военной службе имеет право сделать только военно-врачебная комиссия.

Что означает исключенный из воинского учета

Перечень людей, которые не подлежат призыву, определен в статье 23 Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации.

Согласно закону под мобилизацию не подпадают военнообязанные, признанные ВЛК временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья или же полностью непригодными с исключением из воинского учета.

В общем, снятый с воинского учета означает, что человек полностью непригоден к службе и не подлежит мобилизации.

Но если непригодность к службе установлена призывнику до начала полномасштабной войны, его повторно могут вызвать в медкомиссию и проверить состояние здоровья.

Стоит отметить, что широкий список болезней с которыми не берут в армию в мирное время, значительно сужается во время военного положения.

Поэтому, даже если у вас есть отметка исключен с воинского учета, во время военного положения — вас все равно могут мобилизовать. Конечно это будет зависеть от заключения ВЛК.

Если у медкомиссии решат, что вы можете проходить службу в военных комиссариатах, учреждениях, организациях, учебных заведениях, то вас мобилизуют.

То есть вас не заберут в зону активных боевых, а признают ограниченно годным.

Однако если состояние вашего здоровья крайне неудовлетворительное, вас признают непригодным к службе.