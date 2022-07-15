Что такое снятый с воинского учета во время военного положения
Во время всеобщей мобилизации все военнообязанные после призыва должны пройти медкомиссии.
Именно медицинская комиссия определяет состояние здоровья и делает вывод — годен человек к службе или нет.
Что означает снятый с воинского учета во время военного положения — читайте в материале Фактов ICTV.
Категории непригодности
Законодательством Украины установлены три категории непригодности к военной службе:
- ограниченно годен;
- непригоден к военной службе в мирное время, но ограниченно годен в военное время;
- непригоден к военной службе, исключен из воинского учета.
Вывод о непригодности к военной службе имеет право сделать только военно-врачебная комиссия.
Что означает исключенный из воинского учета
Перечень людей, которые не подлежат призыву, определен в статье 23 Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации.
Согласно закону под мобилизацию не подпадают военнообязанные, признанные ВЛК временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья или же полностью непригодными с исключением из воинского учета.
В общем, снятый с воинского учета означает, что человек полностью непригоден к службе и не подлежит мобилизации.
Но если непригодность к службе установлена призывнику до начала полномасштабной войны, его повторно могут вызвать в медкомиссию и проверить состояние здоровья.
Стоит отметить, что широкий список болезней с которыми не берут в армию в мирное время, значительно сужается во время военного положения.
Поэтому, даже если у вас есть отметка исключен с воинского учета, во время военного положения — вас все равно могут мобилизовать. Конечно это будет зависеть от заключения ВЛК.
Если у медкомиссии решат, что вы можете проходить службу в военных комиссариатах, учреждениях, организациях, учебных заведениях, то вас мобилизуют.
То есть вас не заберут в зону активных боевых, а признают ограниченно годным.
Однако если состояние вашего здоровья крайне неудовлетворительное, вас признают непригодным к службе.