Держали с завязанными глазами перед обменом: омбудсмен об освобождении украинских защитников

Сентябрь, 22 в 18:49

Украине удалось освободить более 200 защитников Азовстали и Мариуполя. Подробности освобождения украинцев из российского плена рассказал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире информационного телемарафона Единые новости.

– Эта операция была сверхсложной. Одновременно на трех локациях происходили обмены. Один самолет – это 10 иностранцев, граждан других стран, которые вылетели из Российской Федерации и улетели в Саудовскую Аравию. Другой самолет – это наши пятеро командиров из Азовстали, улетевших в Турцию. И на локации, где я непосредственно участвовал, — это Черниговская область на границе с Беларусью. Мы одновременно принимали 200 наших героев и передавали 55 военнопленных РФ.

Лубинец отметил, что для украинских властей было важно, чтобы беременная Марьяна Мамонова стала мамой не в российском плену, а на подконтрольной территории Украины.

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– Мне было очень приятно увидеть самую первую девушку, которая к нам выходила, это была Марьяна Мамонова. Когда война закончится нашей победой, мы с ребятами из ГУР можем отдельный роман писать. Сколько у нас было вариантов, чего только мы не предлагали для того, чтобы забрать Марьяну. Для нас было очень важно, чтобы она стала матерью на территории Украины. Россияне делали все, чтобы максимально затягивать. Это был сверхсложный процесс. У нас даже не оставалось времени, потому что мы знали, что вот-вот на днях Марьяна станет мамой, поэтому очень приятно, что нам это удалось.

По словам омбудсмена, Украина показывает пример для всего мира и России, как следует обращаться с военнопленными.

– Да, мы показываем пример, чтобы весь мир понимал, что мы отличаемся от России. Им (российским пленным, – Ред.) была оказана медицинская помощь, их действительно нормально обеспечивали питанием. Я даже могу сказать, что когда медик с ними прощалась, они ей аплодировали. Возможно, поэтому они убеждали, что теперь не пойдут воевать против Украины.

Однако украинских бойцов перед обменом держали шесть часов с завязанными глазами, а во время плена удерживали в одиночных камерах, давали мало еды и вообще не давали средств личной гигиены. Некоторые украинцы были возвращены в вещах, в которых их взяли в плен, отметил Лубинец.