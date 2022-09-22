Сентябрь, 22 в 18:04

Обмен кума российского президента и народного депутата от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Виктора Медведчука является правильным стратегическим шагом, который позволил вернуть 200 украинских защитников.

Об этом рассказали в Главном управлении разведки Минобороны Украины в ответ на то, что Медведчук якобы не хотел обмена в Россию.

— Правда то, что он не хотел быть в тюрьме. То, что он хотел, мы примерно себе представляем — это русский мир в Украине и быть наместником своего кума в Украине (по их мнению, в Малороссии). Этого не произошло и не произойдет. Украина будет свободной и независимой, а предатели будут отвечать. И Медведчук уже ответил, — рассказал спикер ГУР Андрей Юсов.

Представитель украинской разведки добавил, что Медведчук, как политик, олигарх и агент влияния России является сейчас “абсолютно деклассированным”.

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— То, что кум Путина вернулся в Россию, это дало нам возможность вернуть наших защитников, — я думаю, что это безусловно правильный стратегический шаг, который украинское общество должным образом оценивает. А вот как российское общество сможет оценить, зачем им Медведчук — это вопрос к рашистам. Я не думаю, что это должно нас интересовать, — сказал Юсов.

По его мнению, Виктор Медведчук не хотел, чтобы обмен с его участием возникал и как-то фигурировал в публичной плоскости.

— То, что его отдают, каким образом, в каком статусе и кому — безусловно для человека, который еще несколько лет назад считал себя наместником бога на земле, это страшная психологическая травма. Катюге по заслугам, — сказал Андрей Юсов.

В то же время представитель ГУР отказался комментировать, кого именно Украина отдала Российской Федерации.

— Мы не комментируем, мы отдали 55 рашистов, все необходимые процедуры сделаны. Информация, которая была нужна от них, получена. То, что кого мы забрали и будем забирать, — безусловно важнее. И морпехи, и азовцы, и нацгвардейцы, которые вернулись и должны вернуться, — это приоритет и предмет нашего интереса, — подчеркнул он.

Напомним, после полномасштабного вторжения РФ в Украину пророссийский политик Медведчук сбежал из-под домашнего ареста и пытался скрыться от правоохранителей, но уже 12 апреля он был задержан.

Позже президент Владимир Зеленский предложил Медведчука на обмен России, чтобы за него вернули украинских военных, которые оказались в плену оккупантов.

В ночь на 22 сентября Украина обменяла 200 украинских защитников на кума Путина, и еще 15 военных, которые воевали в рядах ВСУ, на 55 российских пленных.

При этом украинский генпрокурор Андрей Костин рассказал, что Виктор Медведчук дал все необходимые показания, а досудебное расследование завершено.