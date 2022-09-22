Тримали з зав’язаними очима перед обміном: омбудсмен про звільнення українських захисників

Вересень, 22 в 18:49

Україні вдалося звільнити понад 200 захисників Азовсталі та Маріуполя. Подробиці звільнення українців з російського полону розповів уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі інформаційного телемарафону Єдині новини.

– Ця операція була надскладною. Одночасно на трьох локаціях відбувалися обміни. Один літак – це 10 іноземців, громадян інших країн, які вилетіли з Російської Федерації та полетіли до Саудівської Аравії. Інший літак – це наші п’ятеро командирів з Азовсталі, які полетіли в Туреччину. І на локації, де безпосередньо я брав участь, – це Чернігівська область на кордоні з Білоруссю. Ми одночасно приймали 200 наших героїв та передавали 55 військовополонених РФ.

Лубінець зазначив, що для української влади було важливим, щоб вагітна Мар’яна Мамонова стала мамою не в російському полоні, а на підконтрольній території України.

Зараз дивляться

– Мені було дуже приємно побачити найпершу дівчину, яка до нас виходити, це була Мар’яна Мамонова. Коли війна закінчиться нашою перемогою, то ми з хлопцями з ГУР можемо окремий роман писати. Скільки в нас було варіантів, чого тільки ми не пропонували саме для того, щоб забрати Мар’яну. Для нас було дуже важливо, щоб вона стала мамою на території України. Росіяни робили все, щоб максимально затягувати. Це був надскладний процес. У нас навіть не залишалося часу, бо ми знали що от-от на днях Мар’яна стане мамою, тому дуже приємно, що нам це вдалося.

За словами омбудсмена, Україна показує приклад для всього світу та Росії, як потрібно поводитися з військовополоненими.

– Так, ми показуємо приклад, щоб весь світ розумів, що ми відрізняємося від Росії. Їм (російським полоненим, – Ред.) була надана медична допомога, їх дійсно нормально забезпечували харчуванням. Я навіть можу сказати, що коли медик з ними прощалася, то вони їй аплодували. Можливо, саме тому вони переконували, що тепер не підуть воювати проти України.

Однак українських бійців перед обміном тримали шість годин з зав’язаними очима, а під час полону утримували в одиночних камерах, надавали мало їжі та зовсім не давали засобів особистої гігієни. Деяких українців повернули у речах, в яких їх взяли у полон, зазначив Лубінець.