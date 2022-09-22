В Украине все просто смеются: Арестович об объявлении мобилизации в России

Сентябрь, 22 в 1:53

Советник Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал начало частичной мобилизации на территории России. По его мнению, в Украине никто не собирается становиться в переговорную позицию после заявления российского диктатора Владимира Путина.

— Не испугался никто, никто ни в какую переговорную позицию становиться не собирается. Вообще в Украине просто все ржут, все дружно смеются и постят 1001 мем о страшной мобилизации, ядерном оружии и другом, — считает Арестович.

Арестович рассказал, что Россия не может обеспечить личный состав российской армии необходимым вооружением и военной техникой.

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— Что получится в реальности? Очень большой вопрос. Посмотрим, как пройдет мобилизация. У нас были рекорды, когда парни, которых дернули в центральной России, через три дня были на линии фронта без всякой двух-трех недельной подготовки. Но это все таки не было типично, и это было с лицами, которые добровольно выразили желание. Мы знаем, что почти на 70% исчерпано хранилище вооружения и военной техники. Мы знаем, что у младших командиров нет обеспечения и так далее, позволяющего вооружить всех 300 тыс. человек. Ну 60 тыс. как-то косо, криво, бусинками вооружим. А вот что дальше — большой вопрос.

Источник: Фейгин Live