В понедельник, а также в ночь на 14 апреля, подразделения Сил обороны нанесли поражения по важным объектам противника на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Удар ВСУ по месту хранения российских дронов: что известно

Отмечается, что в рамках снижения наступательного потенциала российского агрессора наши воины избивали по местам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов в районе аэропорта Донецк на ТОТ Донецкой области.

– Удар нанесен подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины с применением крылатых ракет SCALP и управляемых авиационных бомб GBU-39, – говорится в сообщении.

Также Генштаб рассказал, что ударные украинские БПЛА поразили склады боеприпасов противника в районах населенных пунктов Азовское Запорожской области, Урзуфа и Куликовского на Донетчине.

Потери противника и масштабы нанесенного ущерба пока уточняются.

– Силы обороны Украины продолжат принимать меры для снижения наступательного потенциала российских оккупантов и прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины, – предупредили защитники.

Напомним, заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса сообщил, что захват каждого квадратного километра в Донецкой области стоит российской армии 316 бойцов убитыми и ранеными.

Таким образом, за первый квартал 2026 года интенсивность потерь российских окупантов на Донбассе выросла почти в три раза.

