Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возможности отечественного производства вооружения вдвое превышают объемы, которые государство использует сейчас.

Зеленский об украинском оборонном производстве

— Сегодня большая часть оружия, которое Украина использует для различных видов операций – дальнобойных, на поле боя или для защиты неба, – производится в Украине. Отсюда и возможности наших drone deals с разными странами, — отметил глава государства.

По его словам, объем возможностей украинского оборонного производства в два раза больше, чем Силы обороны используют сегодня, потому что Украине не хватает денег.

— Мы рассчитываем, что Германия как один из лидеров Европейского Союза поможет быстро разблокировать €90 млрд. И мы сможем увеличить закупку произведенных в Украине дронов. Тогда наших систем на поле боя будет еще больше, — подчеркнул президент.

Он отдельно пояснил относительно программы PURL. По словам президента, эта программа помогает с ПВО против баллистики.

— К сожалению, пока в Европе нет таких возможностей. Я на 100% уверен, что в итоге Европа вместе с Украиной будут производить антибаллистические системы. Но пока есть дефицит, мы должны защищать наших людей, и для этого нужна программа PURL, — отметил глава государства.

Напомним, Михаил Федоров сообщил, что Украина и Германия согласовали масштабный пакет сотрудничества на €4 млрд.

Он предусматривает закупку ракет для ЗРК Patriot и совместное производство беспилотников.

Во время пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем Владимир Зеленский предложил заключить соглашение по дронам и оборонным технологиям.

