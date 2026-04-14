Украина использует половину собственного потенциала оборонного производства — Зеленский
- Производственные возможности украинского оборонного сектора в два раза превышают объемы, которые используют ВСУ.
- Украина рассчитывает, что Германия поможет быстрее разблокировать кредит в €90 млрд от ЕС.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возможности отечественного производства вооружения вдвое превышают объемы, которые государство использует сейчас.
Зеленский об украинском оборонном производстве
— Сегодня большая часть оружия, которое Украина использует для различных видов операций – дальнобойных, на поле боя или для защиты неба, – производится в Украине. Отсюда и возможности наших drone deals с разными странами, — отметил глава государства.
По его словам, объем возможностей украинского оборонного производства в два раза больше, чем Силы обороны используют сегодня, потому что Украине не хватает денег.
— Мы рассчитываем, что Германия как один из лидеров Европейского Союза поможет быстро разблокировать €90 млрд. И мы сможем увеличить закупку произведенных в Украине дронов. Тогда наших систем на поле боя будет еще больше, — подчеркнул президент.
Он отдельно пояснил относительно программы PURL. По словам президента, эта программа помогает с ПВО против баллистики.
— К сожалению, пока в Европе нет таких возможностей. Я на 100% уверен, что в итоге Европа вместе с Украиной будут производить антибаллистические системы. Но пока есть дефицит, мы должны защищать наших людей, и для этого нужна программа PURL, — отметил глава государства.
Напомним, Михаил Федоров сообщил, что Украина и Германия согласовали масштабный пакет сотрудничества на €4 млрд.
Он предусматривает закупку ракет для ЗРК Patriot и совместное производство беспилотников.
Во время пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем Владимир Зеленский предложил заключить соглашение по дронам и оборонным технологиям.