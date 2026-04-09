В случае захвата Донбасса Россия не остановится и может попытаться расширить наступление на Днепр и Харьков.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью Алистеру Кэмпбеллу в подкасте The Rest is Politics, сообщает The Guardian.

По словам президента, в США не до конца понимают реальные цели Кремля и считают, что война может завершиться через договоренности или территориальные уступки.

В то же время Зеленский подчеркнул, что он лучше понимает как психологию российского лидера, так и его военные намерения.

— Они не хотят признавать, что Путин им будет врать и что он может продолжать оккупацию даже после таких шагов. Американцы уверены, что могут доверять Путину, — заявил Зеленский.

По его словам, даже в случае получения контроля над Донбассом Россия не прекратит агрессию.

— Путин не остановится, если получит Донбасс. Следующей попыткой будет захват Днепра и Харькова, — убежден Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что в США частично воспринимают Донбасс как территорию, отказ от которой якобы не будет иметь критического значения для Украины, однако такая оценка является ошибочной.

— Мы должны признать: частично американцы считают, что Донбасс для нас не являтся важным, — сказал Зеленский.

Глава страны также заявил, что пытался донести до Белого дома информацию о сотрудничестве России с Ираном, однако эти сигналы не получили должной реакции.

По его словам, российская сторона могла передавать Тегерану разведывательные данные, в частности спутниковые снимки стратегических объектов энергетической инфраструктуры в странах Персидского залива, Израиле, а также информацию о расположении американских военных баз в регионе.

Эти данные, как отметил президент, могли использоваться для подготовки атак.

— Я сказал это публично. Слышали ли мы реакцию США на Россию, что они должны это остановить? Проблема в том, что они доверяют Путину. И это печально, — подчеркнул Зеленский.

Президент также обратил внимание на то, что представители команды Дональда Трампа, в частности Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, активно контактировали с российской стороной.

По его словам, они неоднократно посещали Москву и проводили переговоры с российскими чиновниками, но при этом не совершали аналогичных визитов в Киев.

Зеленский предположил, что именно это могло повлиять на их восприятие ситуации и понимание намерений Кремля.

Связанные темы:

