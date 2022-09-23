Сентябрь, 23 в 10:19

Украинские пенсионеры, которые нуждаются в помощи, могут ее получить благодаря социальной платформе єДопомога.

Как пенсионеру подать заявку через єДопомога и на какую помощь рассчитывать — читайте в материале Фактов ICTV.

Как пенсионеру подать заявку на помощь

Чтобы иметь возможность получить дополнительные денежные выплаты, украинский пенсионер должен подать соответствующую заявку через платформу єДопомога:

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перейдите на сайт

на главной странице выберите категорию Выплаты от международных организаций;

нажмите кнопку Заполнить заявку на помощь;

укажите ваш социальный статус — нажмите кнопку Пенсионер;

укажите персональные данные — ФИО, ИНН

теперь укажите документ, подтверждающий личность — паспорт, свидетельство о рождении, вид на жительство и тому подобное;

укажите адрес вашего текущего места жительства;

если на вашем содержании есть лица до 18 лет или недееспособные лица, укажите это;

теперь необходимо ввести номер вашего IBAN (международный номер банковского счета), именно туда будут приходить выплаты;

нажмите Отправить заявку.

После заполнения заявки Минсоцполитики проводит верификацию ваших данных, используя информацию из государственных реестров и базы данных.

После этого информацию о вас присылают на рассмотрение международных организаций.

Какие международные организации оказывают помощь пенсионерам

Отправив заявку через єДопомога, пенсионеры могут получить помощь от:

Управления ООН по делам беженцев (УВКБ ООН);

Международной организации по миграции (МОМ);

RED ROSE CDS LIMITED.

В первую очередь выплаты от ООН получат особо уязвимые категории пенсионеров, которые находятся на деоккупированных, оккупированных территориях и в регионах, где продолжаются боевые действия.

В рамках Меморандума о сотрудничестве Минсоцполитики самостоятельно передает перечень пожилых людей, которые не являются ВПЛ и подали заявки.

Пожилые люди могут получить 2 200 грн. Выплаты будут поступать в течение трех месяцев, то есть суммарно украинские пенсионеры получат 6 660 грн.

Также пенсионеры могут получить помощь от Международной организации по миграции.

Выплаты составляют — 2 220 грн раз в месяц на одного пенсионера. Помощь будет поступать в течение трех месяцев.

В свою очередь RED ROSE CDS LIMITED оказывает помощь пенсионерам ВПЛ. Сумма выплат такая же — 2 200 грн, в течение трех месяцев (с возможным продлением).