Вересень, 23 в 10:19

Українські пенсіонери, які потребують допомоги, можуть її отримати через соціальну платформу єДопомога.

Як пенсіонеру подати заявку через єДопомога та на яку допомогу розраховувати – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Як пенсіонеру подати заявку на допомогу

Щоб мати змогу отримати додаткові грошові виплати, український пенсіонер має подати відповідну заявку через платформу єДопомога:

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перейдіть на сайт

на головній сторінці оберіть категорію Виплати від міжнародних організацій;

натисніть кнопку Заповнити заявку на допомогу;

вкажіть ваш соціальний статус – натисніть кнопку Пенсіонер;

зазначте персональні дані – ПІП, ІПН

тепер вкажіть документ, який підтверджує особу – паспорт, свідоцтво про народження, посвідка на тимчасове проживання тощо;

зазначте адресу вашого поточного місця проживання;

якщо на вашому утриманні є особи до 18 років або недієздатні особи, вкажіть це;

тепер необхідно ввести номер вашого IBAN (міжнародний номер банківського рахунку), саме туди будуть приходити виплати;

натисніть Відправити заявку.

Після заповнення заявки Мінсоцполітики проводить верифікацію ваших даних, використовуючи інформацію з державних реєстрів та бази даних.

Після цього інформацію про вас надсилають на розгляд міжнародних організацій.

Які міжнародні організації надають допомогу пенсіонерам

Надіславши заявку через єДопомога, пенсіонери можуть отримати допомогу від:

Управління ООН у справах біженців (УВКБ ООН);

Міжнародна організація з міграції (МОМ) ;

; RED ROSE CDS LIMITED.

Першочергово виплати від ООН отримають особливо вразливі категорії пенсіонерів, які перебувають на деокупованих, окупованих територіях та в регіонах, де тривають бойові дії.

У рамках Меморандуму про співпрацю Мінсоцполітики самостійно передає перелік літніх людей, які не є ВПО і подали заявки.

Літні люди можуть отримати 2 200 грн. Виплати надходитимуть упродовж трьох місяців, тобто сумарно українські пенсіонери отримають 6 660 грн.

Також пенсіонери можуть отримати допомогу від Міжнародної організації з міграції.

Виплати становлять – 2 220 грн раз на місяць на одного пенсіонера. Допомога надходитиме протягом трьох місяців.

Своєю чергою RED ROSE CDS LIMITED надає допомогу пенсіонерам ВПО. Сума виплат така ж – 2 200 грн, протягом трьох місяців (з можливим продовженням).