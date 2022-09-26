Канада выделит еще один самолет для военных грузов в Украину
Канада намерена ускорить доставку военного вооружения на территорию Украины, увеличивая возможности ключевого транспортного узла в Шотландии.
Об этом заявила министр национальной обороны Канады Анита Ананд в комментарии иностранным журналистам. По ее словам, страна хочет нарастить темпы доставки военной помощи нашей стране, борющейся с российской агрессией.
– Мы расширяем пути помощи Украине и доставки военного оборудования, снабжая его еще больше, – заверила глава Минобороны Канады.
Ананд рассказала, что оборонное ведомство планирует передислоцировать третий транспортный самолет СС-130 в Шотландии, где базируется контингент канадских Военно-воздушных сил Канады, а количество личного состава увеличится до 55 человек.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо считает, что российские псевдореферендумы на временно оккупированных частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей – это нарушение международного права, которое может привести к обострению войны в Украине.
Источник: CBC News