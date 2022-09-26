Канада выделит еще один самолет для военных грузов в Украину

Сентябрь, 25 в 22:33

Канада намерена ускорить доставку военного вооружения на территорию Украины, увеличивая возможности ключевого транспортного узла в Шотландии.

Об этом заявила министр национальной обороны Канады Анита Ананд в комментарии иностранным журналистам. По ее словам, страна хочет нарастить темпы доставки военной помощи нашей стране, борющейся с российской агрессией.

– Мы расширяем пути помощи Украине и доставки военного оборудования, снабжая его еще больше, – заверила глава Минобороны Канады.

Ананд рассказала, что оборонное ведомство планирует передислоцировать третий транспортный самолет СС-130 в Шотландии, где базируется контингент канадских Военно-воздушных сил Канады, а количество личного состава увеличится до 55 человек.

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Источник: CBC News