Вересень, 25 в 22:33

Канада має наміри прискорити доставлення військового озброєння на територію України, збільшуючи можливості ключового транспортного вузла у Шотландії.

Про це заявила міністр національної оборони Канади Аніта Ананд у коментарі іноземним журналістам. За її словами, країна хоче наростити темпи доставки військової допомоги нашій країні, яка бореться з російською агресією.

– Ми розширюємо шляхи допомоги Україні та доставки військового обладнання, постачаючи його ще більше, – запевнила глава Міноборони Канади.

Ананд розповіла, що оборонне відомство планує передислокувати третій транспортний літак СС-130 у Шотландії, де базується контингент канадських Військово-повітряні сили Канади, а кількість особового складу збільшиться до 55 осіб.

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Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо вважає, що російські псевдореферендуми на тимчасово окупованих частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей – це порушення міжнародного права, яке може призвести до загострення війни в Україні.

Джерело: CBC News