Мать пленного оккупанта удивилась, что ее сын-срочник в Украине
Украинский журналист и блогер Владимир Золкин опубликовал очередное интервью с пленным российским захватчиком. В частности, он пообщался с матерью оккупанта, которая уверяла, что не знала о пребывании сына в Украине.
Сам оккупант, которому 21 год, заявил, что проходил срочную службу, а подписать контракт его вроде бы заставило командование.
Когда журналисты позвонили родителям российского военного, его мать не сразу поняла, что ее сын в плену.
Золкин: Сейчас ваш сын успокоится, а я задам вопрос. Когда россияне поймут, что не нужно идти в Украину?
Мать оккупанта: Что? А зачем такие вопросы задаете?
Золкин: Ваш сын пришел убивать наших людей.
Россиянин уверяет, что его родители не знали, где он.
Мать оккупанта: То есть? Он что в Украине? Нам сказали, что их вообще не отправят в Украину. Срочников.
Золкин: Ну, ваш сын в плену.
Мать оккупанта: Был?
Золкин: Есть. Он только сюда попал.
Мать оккупанта: Нам никто не сообщил, что их туда отправят. Нам вообще говорили, что они не поедут туда. Если бы мы знали, что он в плену, иначе бы с вами разговаривали.
На відео з першої години