Сентябрь, 26 в 13:38

Украинский журналист и блогер Владимир Золкин опубликовал очередное интервью с пленным российским захватчиком. В частности, он пообщался с матерью оккупанта, которая уверяла, что не знала о пребывании сына в Украине.

Сам оккупант, которому 21 год, заявил, что проходил срочную службу, а подписать контракт его вроде бы заставило командование.

Когда журналисты позвонили родителям российского военного, его мать не сразу поняла, что ее сын в плену.

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Золкин: Сейчас ваш сын успокоится, а я задам вопрос. Когда россияне поймут, что не нужно идти в Украину?

Мать оккупанта: Что? А зачем такие вопросы задаете?

Золкин: Ваш сын пришел убивать наших людей.

Россиянин уверяет, что его родители не знали, где он.

Мать оккупанта: То есть? Он что в Украине? Нам сказали, что их вообще не отправят в Украину. Срочников.

Золкин: Ну, ваш сын в плену.

Мать оккупанта: Был?

Золкин: Есть. Он только сюда попал.

Мать оккупанта: Нам никто не сообщил, что их туда отправят. Нам вообще говорили, что они не поедут туда. Если бы мы знали, что он в плену, иначе бы с вами разговаривали.

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